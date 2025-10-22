Hindustan Hindi News
उत्तराखंड से बरेली जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस हाईवे पर पलटी, हादसे में एक की मौत, कई घायल

संक्षेप: बुधवार को भोर में यूपी के जहानाबाद के पास सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर उत्तराखंड से उप्र के बरेली जा रही निजी बस अचानक पलट गई। हादसे में एक युवती की मौत हो गई जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गए।

Wed, 22 Oct 2025 09:30 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, पीलीभीत
बुधवार को भोर में यूपी के जहानाबाद के पास सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर उत्तराखंड से उप्र के बरेली जा रही निजी बस अचानक पलट गई। हादसे में एक युवती की मौत हो गई जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गए। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक बस में सवार श्रद्धालु उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों की सैर कर बरेली लौट रहे थे।

बुधवार की सुबह करीब चार बजे उत्तराखंड की तरफ से निजी बस बरेली जा रही थी। बस में करीब 60 लोग सवार थे। अचानक जहानाबाद के आगे निसरा सरदार नगर के करीब बस का चालक रफ्तार पर नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार में बस हरिद्वार हाईवे से नीचे उतर कर पलट गई। बस में चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद हाईवे पर लोगों का जमावड़ा लग गया और देखते ही देखते वाहनों की दोनों तरफ कतार लग गई।

सूचना के बाद आईपीएस नताशा गोयल समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जेसीबी मंगा कर बस को सीधा कराया गया। हादसे में बस में सवार बरेली निवासी 18 वर्षीय युवती दुर्गा की मौत हो गई। साथ ही 15 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए। सात घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया।

बस में सवार बरेली के मढ़ीनाथ चौपला निवासी दुर्गा की मौके पर ही मौत के बाद बरेली के थाना सुभाषनगर क्षेत्र के ही नन्हे पुत्र सोहनलाल, रमेश, अर्जुन, मनोज, प्रीति, वरुण, गीता, अनीता, विशाल, दिनेश, जमुना, ऋतिक आदि अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं। घायलों को जहानाबाद सीएचसी से मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सीएचसी के डॉ सौरभ कुमार ने बताया कि हादसे में युवती की मौत हुई है। सात घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है।

पुलिस को करनी पड़ी जद्दोजहद

बस पलटने के बाद हरिद्वार हाइवे पर जाम लग गया। जहानाबाद और अमरिया थाना पुलिस ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद यातायात सुचारू कराया।

और रास्ते में ही हादसा हो गया

माना जा रहा है कि श्रद्धालु दीपावली की छुट्टियों के दौरान उत्तराखंड के कैंची धाम और नानकमत्ता होते हुए अपने घरों को वापस लौट रहे थे। पर रास्ते में ही हादसा हो गया।

