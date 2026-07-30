जेल या जहन्नुम है अब अपराधियों का ठिकाना, योगी बोले- माफिया को संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई

गाजीपुर में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब जेल या जहन्नुम ही अपराधियों का ठिकाना है। अपराधियों या माफिया को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में कहा कि जेल या जहन्नुम ही अब अपराधियों का ठिकाना है। सरकार ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का संकल्प पूरा किया है। अपराधियों या माफिया को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुहम्मदाबाद स्थित नवीन कृषि मंडी में गुरुवार को आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों के लिए 692 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और सांकेतिक चेक वितरित किए। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में त्योहारों के दौरान उपद्रव होते थे और नौकरियों में वसूली की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर राष्ट्रनायकों की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया।

माफिया का पनपना अशोभनीय मुख्यमंत्री ने कहा कि गाजीपुर ऋषि-मुनियों की पावन धरती है और यह जनपद शुरू से ही राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी गौरवशाली पहचान पर संकट खड़ा किया और विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन किया। गाजीपुर में माफिया का पनपना इस धरती के लिए शोभनीय नहीं है। माफिया किसी का नहीं होता, वह सबका खून चूसता है।

पूर्वांचल के विकास को मिली गति सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने गाजीपुर सहित पूरे पूर्वांचल के विकास को नई गति दी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को चंदौली और वाराणसी से जोड़ते हुए सोनभद्र तक विस्तारित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक्सप्रेस-वे निर्माण के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया था।

योग्य विधायक और सांसद चुनें मुख्यमंत्री ने स्थानीय सांसद पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां के सांसद को विकास से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वे अवैध शस्त्र लाइसेंस बनवाने में व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री ने जनता से योग्य विधायक और सांसद चुनने की अपील की तथा युवाओं से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाकर प्रदेश के विकास में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।