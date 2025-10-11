बंदियों ने जेल अधीक्षक के खाते से उड़ा दिए 30 लाख रुपये, साल भर तक सोते रहे अफसर

आजमगढ़ जिला कारागार के जेल अधीक्षक के खाते से ही बंदियों ने फर्जीवाड़ा कर 30 लाख रुपये से अधिक की रकम निकाल ली। इस खुलासे के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामले में जेल प्रशासन ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

यूपी के आजमगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां बंदियों ने जेल अधीक्षक के खाते से फर्जीवाड़ा कर 30 लाख से अधिक की रकम साफ कर दी। जेल प्रशासन की तरफ से इस मामले में सिधारी थाने में चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं, क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है।

जिला कारागार के अधीक्षक के नाम से जेल प्रशासन का केनरा बैंक में खाता है। इस खाते में बंदियों की मजदूरी समेत अन्य खर्च शासन की तरफ से भेजा जाता है। फर्जीवाड़ा कर इस खाते से 30 लाख से अधिक रुपये निकाल लिए गए हैं। जेल प्रशासन की तरफ से सिधारी थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि 20 मई 2024 को बंदी रामजीत जेल से छूटा था। इसके कुछ दिनों बाद एक अन्य बंदी शिवशंकर भी जेल से छूटा। दोनों बैंक से चेकबुक चुरा ले गए थे। इसके बाद फर्जी दस्तखत बनाकर खाते से लाखों रुपये निकाल लिए।

इस मामले में बैंक कर्मियों की भी भूमिका संदिग्ध है। जेल प्रशासन ने जेल के अकाउंटेंट मुशीर अहमद और चौकीदार जेल कैश अवधेश पांडे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया है। जेल अधीक्षक आदित्य कुमार ने कहा कि जेल के खाते से 30 लाख से भी अधिक रुपये फर्जीवाड़ा कर निकाले गए हैं। अभी मिलान कराया जा रहा है। इसके बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है।

बंदी को इलाज के लिए रुपये भेजने पर हुई जानकारी जेल अधीक्षक आदित्य कुमार का दावा है कि एक बंदी को इलाज के लिए बीएचयू भेजने के बाद मामले की जानकारी हुई। कुछ दिनों पहले एक बंदी की तबीयत बिगड़ गई थी। इलाज के लिए उसे वाराणसी के बीएचयू ले जाया गया। बंदी के इलाज के लिए जेल अधीक्षक की तरफ से पेशेंट रिलीफ केयर फंड से बीएचयू के खाते में 195000 भेजे गए। इलाज के बाद बीएचयू की तरफ से बचे पैसे उनके खाते में लौटाए गए। गुरुवार को उन्होंने एक कर्मचारी को स्टेटमेंट लेने के लिए भेजा था। स्टेटमेंट में खाते में रुपये कम लगे। जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई।