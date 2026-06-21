जेल में कैदियों को गमछे की जगह अब तौलिया मिलेगा, खुदकुशी को रोकने के लिए बागपत में नई व्यवस्था
कैदियों द्वारा जेल के अंदर आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए बागपत जेल प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। जेल प्रशासन ने कैदियों के गमछे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इन्हें अब तौलिया दिया जाएगा।
Bagpat News: जेल के अंदर होने वाले आत्महत्या के मामलों को देखते हुए बागपत जेल प्रशासन ने बंदियों द्वारा गमछे के प्रयोग पर रोक लगा दी है। बंद अब जेल परिसर में गमछे का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। उसकी जगह वह तौलिया का इस्तेमाल करेंगे। जेल के अंदर खुदकुशी को रोकने को लेकर जेल प्रशासन ने नई व्यवस्था शुरू की है।
बागपत जेल में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए कड़ा फैसला लिया गया है। अब जेल परिसर में गमछा ले जाने पर रोक लगा दी गई है। यह नियम बंदियों और उनसे मिलने के लिए आने वाले मुलाकातियों के साथ सभी पर लागू किया गया है। बंदियों को अब गमछे की जगह तौलिया दिया जाएगा। अब गमछे के विकल्प के तौर पर केवल तौलिए के इस्तेमाल की ही अनुमति होगी। बागपत जिला कारागार प्रशासन ने 50 से अधिक बंदियों को तौलिया उपलब्ध कराए हैं। जेल प्रशासन के अनुसार, गमछा सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील और खतरनाक साबित हो रहा था।
कई कैदी जेल में गमछे से कर चुके हैं आत्महत्या
गमछे का कपड़ा अत्यधिक लचीला और लंबा होने के कारण इसके जरिए आत्महत्या (फंदा लगाने) जैसी घटनाओं का डर बना रहता है। इसके अलावा गमछे की आड़ में प्रतिबंधित वस्तुओं को छिपाकर जेल के अंदर या बाहर ले जाने की आशंका रहती थी। अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश की कई जेलों में कैदियों द्वारा गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुके हैं। कई अन्य प्रकार की वारदात भी हो चुकी हैं, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है। जेल की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से बंदी रक्षकों को बॉडी वॉर्न कैमरे मिल चुके हैं। ड्रोन कैमरा भी जेल प्रशासन को मिला है। इसके जरिए जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी।
अलग-अलग जेलों में कैदी फांसी लगाकर चुके हैं आत्महत्या
यूपी में पिछले एक साल के अंदर अलग-अलग जिलों में कई कैदी फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एक साल के अंदर यूपी के जेलों में करीब 19 कैदियों ने आत्महत्या की है। इसी साल फरवरी में जालौन की उरई ज़िला जेल में एक विचाराधीन कैदी ने शौचालय में गमछे के सहारे फांसी लगाई थी। मई में सीतापुर ज़िला जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी ने बैरक में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। इसी तरह अप्रैल के महीने में सुल्तानपुर ज़िला जेल में एक विचाराधीन कैदी ने शौचालय में प्लास्टिक की रस्सी से फांसी लगाकर खुदकुशी की घटना को अंजाम दिया था।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।