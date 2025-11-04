बंदी को तत्काल दी जाए जमानत मंजूर होने की जानकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सजायाफ्ता या विचाराधीन बंदी को जमानत मंजूर होने की जानकारी तत्काल दी जानी चाहिए। ज्यूडिशियल सिस्टम या सरकारी तंत्र की शिथिलता के कारण कोई भी बंदी एक दिन भी जेल में निरुद्ध न रहने पाए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि सजायाफ्ता या विचाराधीन बंदी को जमानत मंजूर होने की जानकारी तत्काल दी जानी चाहिए। ज्यूडिशियल सिस्टम या सरकारी तंत्र की शिथिलता के कारण कोई भी बंदी एक दिन भी जेल में निरुद्ध न रहने पाए। जमानत आदेश सीधे जेल प्राधिकारियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

कोर्ट ने हाईकोर्ट की सीपीसी व एनआईसी नई दिल्ली को ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से जमानत आदेश जेल अधीक्षक तक तत्काल पहुंचाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बंदी किस जेल में बंद है, हाईकोर्ट के जमानत व आपराधिक अपील अनुभाग में इसकी जानकारी मुहैया कराई जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कौशाम्बी की सोहराब उर्फ सोराब अली की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने याची की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। इस पर लड़की को भगा ले जाने का आरोप है जबकि लड़की ने अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाने का बयान दिया है।

कोर्ट ने कहा कि जमानत मंजूर होने के बाद किसी बंदी को एक दिन भी जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। आदेश की जानकारी उसे तत्काल मिलनी चाहिए। इसलिए आदेश कोर्ट से सीधे जेल अधीक्षक को भेजने की व्यवस्था पर अमल किया जाए।

कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी को भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अधिवक्ताओं से कहा कि जमानत अर्जी में बंदी की जेल का उल्लेख करें और रिपोर्टिंग अनुभाग को एक दिसंबर से इसकी रिपोर्टिंग शुरू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पॉलिसी स्ट्रेटजी ग्रांट ऑफ बेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हवाले से कहा कि अपर मुख्य सचिव गृह प्रतिभूति (जमानत बंध पत्र) का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन न्यायालय में ही करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करें क्योंकि राजस्व व पुलिस विभाग में सत्यापन के नाम पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण बंदियों की रिहाई मे देरी हो रही है।

कोर्ट ने महानिदेशक कारागार को भी सभी जेल प्राधिकारियों को निर्देश जारी करने का आदेश दिया है कि बीओएमएस के माध्यम से बंदी को प्राप्त जमानत आदेश की तत्काल जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। कोर्ट ने संबंधित संस्थाओं को निर्देश जारी कर फास्टर सिस्टम लागू करने का आदेश दिया है।

महत्वपूर्ण निर्देश - ई प्रिजन पोर्टल के माध्यम से जेल अधीक्षक तक अविलंब पहुंचाया जाए जमानत आदेश

- जमानत प्रार्थना पत्र में बंदी की जेल का भी उल्लेख करें अधिवक्ता

- जमानत बंध पत्र का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन अदालत में ही करने का निर्देश जारी करें अपर प्रमुख सचिव गृह