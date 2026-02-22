यूपी का एप्स्टीन: बांदा जेल का कैदी नंबर- 40 बना जेई रामभवन, बैरक में करवटें बदलते कटी रात

बच्चों के यौन शोषण मामले में दोषी जेई रामभवन और पत्नी दुर्गावती को मृत्युदंड के बाद बांदा मंडल कारागार भेजा गया। रामभवन कैदी नंबर-40, जबकि पत्नी दुर्गावती कैदी नंबर-41 बनी। दोनों को अलग-अलग बैरक में रखा गया है। जांच के दौरान सीबीआई छह माह गेस्ट हाउस में डेरा डाले रही।

बुंदेलखंड के 34 बच्चों के साथ यौन शोषण कर वीडियो बनाकर विदेश तक बेचने वाले निलंबित जेई राम भवन व उसकी पत्नी दुर्गावती सलाखों में पहुंच गए हैं। शुक्रवार को दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें मंडल कारागार बांदा भेज दिया गया था। जेल में रामभवन अब कैदी नंबर 40 से जाना जाएगा। उसे बैरक नंबर तीन में रखा गया है। वहीं दुर्गावती अब कैदी नंबर 41 है। उसे महिला बैरक 13 में निरुद्ध किया गया है। जेल सूत्रों के अनुसार फांसी की सजा सुनाए जाने से रामभवन रात में ठीक से सो न सका। वह रात भर करवटें बदलता रहा। जेल प्रशासन के अनुसार सब कुछ सामान्य है दोनों ने भोजन भी किया है। काउंसलिंग की गई है।

छह माह तक गेस्ट हाउस में रहा डेरा जेई रामभवन को गिरफ्तार करने के साथ ही सीबीआई ने छानबीन के लिए सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस को अपना कैंप कार्यालय जैसा ही बना लिया था। सीबीआई की टीम करीब छह महीने तक साक्ष्य संकलन के लिए गेस्ट हाउस में डेरा डाले रही।

79 सवालों में फंस गया रामभवन कोर्ट ने फैसले में बताया कि जेई रामभवन से मामले में वीडियो और साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई ने 79 सवाल दागे, जिनका वह सही से जवाब नहीं दे सका। रामभवन सिर्फ मामले को उसके खिलाफ साजिश बताता रहा। कोर्ट में भी रामभवन ने अपने बयान में कहा कि सीबीआई ने इस केस में उसे रंजिशन और झूठ फंसाया है। सीबीआई ने उसके बहन के पति राम निरंजन के दबाव में साजिश कर झूठ साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसी तरह इन्हीं सवालों पर उसकी पत्नी दुर्गावती ने भी नंदोई द्वारा झूठा फंसाए जाने की बात कही। वहीं दंपति को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद फैसले की कापी हाईकोर्ट भेज दी गई है।