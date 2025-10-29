Hindustan Hindi News
SIR से पहले सपा ने दोहराई पुरानी मांग, जाति-धर्म के आधार पर तैनात BLO और अधिकारियों को बदला जाए

SIR से पहले सपा ने दोहराई पुरानी मांग, जाति-धर्म के आधार पर तैनात BLO और अधिकारियों को बदला जाए

संक्षेप: UP SIR: यूपी में मतदाता सूची के SIR को लेकर सपा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा ने कहा है कि प्रदेश में बीएलओ, एडीएम (इलेक्शन) और ईआरओ की नियुक्तियां जाति और धर्म के आधार पर की गई हैं। अधिकारी भाजपा मानसिकता वाले हैं। 

Wed, 29 Oct 2025 10:07 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP SIR: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर पुरानी मांग दोहराई है। सपा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में बूथ लेवल अधिकारियों (BLO), एडीएम (इलेक्शन) और ईआरओ की नियुक्तियां जाति और धर्म के आधार पर की गई हैं। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपकर कहा कि जब तक इन अधिकारियों को बदला नहीं जाता, तब तक SIR प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल बने रहेंगे।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों और 1,62,486 पोलिंग स्टेशनों पर तैनात बीएलओ तथा संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति भाजपा सरकार की मानसिकता वाले लोगों की हुई हैं। उनका कहना है कि इस तरह की पक्षपातपूर्ण नियुक्तियों से मतदाता सूची की विश्वसनीयता प्रभावित होगी और भारत निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठेंगे।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि सपा ने 23 अगस्त 2024 को पत्रांक संख्या- 612/2024 द्वारा सीसामऊ (कानपुर नगर) और 23 सितंबर 2024 को पत्रांक संख्या--694/2024 कटेहरी (अंबेडकर नगर) विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी बीएलओ और मतदान कर्मियों की नियुक्तियों में इसी तरह के भेदभाव की शिकायत की थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने तब मूकदर्शक की भूमिका निभाई थी।

सपा के वरिष्ठ नेताओं के.के. श्रीवास्तव, डॉ. हरिश्चंद्र और राधेश्याम सिंह ने यह ज्ञापन मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपते हुए कहा कि अगर निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, तो मतदाता सूची की शुद्धता और लोकतांत्रिक व्यवस्था दोनों पर आंच आएगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि SIR की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी वर्गों की भागीदारी के साथ की जाए, ताकि किसी भी मतदाता को भेदभाव का सामना न करना पड़े।

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
