SIR से पहले सपा ने दोहराई पुरानी मांग, जाति-धर्म के आधार पर तैनात BLO और अधिकारियों को बदला जाए

संक्षेप: UP SIR: यूपी में मतदाता सूची के SIR को लेकर सपा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा ने कहा है कि प्रदेश में बीएलओ, एडीएम (इलेक्शन) और ईआरओ की नियुक्तियां जाति और धर्म के आधार पर की गई हैं। अधिकारी भाजपा मानसिकता वाले हैं।

UP SIR: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर पुरानी मांग दोहराई है। सपा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में बूथ लेवल अधिकारियों (BLO), एडीएम (इलेक्शन) और ईआरओ की नियुक्तियां जाति और धर्म के आधार पर की गई हैं। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपकर कहा कि जब तक इन अधिकारियों को बदला नहीं जाता, तब तक SIR प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल बने रहेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों और 1,62,486 पोलिंग स्टेशनों पर तैनात बीएलओ तथा संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति भाजपा सरकार की मानसिकता वाले लोगों की हुई हैं। उनका कहना है कि इस तरह की पक्षपातपूर्ण नियुक्तियों से मतदाता सूची की विश्वसनीयता प्रभावित होगी और भारत निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठेंगे।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि सपा ने 23 अगस्त 2024 को पत्रांक संख्या- 612/2024 द्वारा सीसामऊ (कानपुर नगर) और 23 सितंबर 2024 को पत्रांक संख्या--694/2024 कटेहरी (अंबेडकर नगर) विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी बीएलओ और मतदान कर्मियों की नियुक्तियों में इसी तरह के भेदभाव की शिकायत की थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने तब मूकदर्शक की भूमिका निभाई थी।