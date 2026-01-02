प्राइमरी स्कूल में बच्चों दी जाने वाली किताबों को कबाड़ी से बेचने पर ऐक्शन, प्रिंसिपल सस्पेंड

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में प्राइमरी स्कूल में बच्चों को दी जाने वाली किताबों को कबाड़ी से बेचने पर ऐक्शन हुआ है। प्राधानाध्यापक रवीन्द्र गुप्ता को निलंबित कर दिया।

यूपी के लखनऊ में बीएसए ने गुरुवार को बच्चों की सरकारी किताब बेचने वाले नगराम स्थित नेवाजखेडा प्राइमरी विद्यालय के प्राधानाध्यापक रवीन्द्र गुप्ता को निलंबित कर दिया। साथ ही स्कूल के दूसरे शिक्षक व शिक्षामित्र को भविष्य में ऐसी घटना न करने की सख्त हिदायत दी है। बुधवार को मोहनलालगंज के खंड शिक्षा अधिकारी सुशील कनौजिया की जांच में प्रधानाध्यापक ने कक्षा एक से पांचवी के बच्चों की दो क्विंटल किताबें और कार्य पुस्तिकाएं कबाड़ी को बेचने की बात स्वीकारी थी। कबाड़ी ने स्वीकारा था 11 रुपये किलो के हिसाब से बेची गई कुल रद्दी दो क्विंटल यानी 200 किलो थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मंगलवार को सोशल मीडिया पर ठेले से किताबे ले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद विभागीय अधिकारी हरकत में आए। बुधवार को सर्दियों की छुट्टी के कारण स्कूल बंद था। बुधवार को जांच करने पहुंचे खंड शिक्षाधिकारी (बीईओ) सुशील कनौजिया ने रसोइयां के बेटे से चाभी मंगवाकर स्कूल का ताला खुलवाया। पूछताछ में ग्रामीणों ने बीईओ को बताया कि करोरा बाजार के कबाड़ी मोनू ने किताबें खरीदी थी।

बयान दर्ज करने के दौरान कबाड़ी ने बीईओ को बताया था कि किताबों का सौदा प्रधानाध्यापक रवींद्र गुप्ता ने किया। उनके बुलावे पर वह ठेला और तौल कांटा लेकर मंगलवार को स्कूल पहुंचा था। शीतकालीन अवकाश के चलते स्कूल बंद था। इसी का फायदा उठाकर प्रधानाध्यापक ने किताबें कबाड़ी को बुलाकर बेच दी। ताकि किसी को इसका पता न चले। हालांकि बच्चों द्वारा बनाए गए कबाड़ी के किताबें स्कूल से ले जाते हुए वीडियो ने पोल खोल दी। बीएसए ने आरोपी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है।