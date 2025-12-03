छोटी घटनाओं को भी गंभीरता से लें, IPS अफसरों से प्रमुख सचिव गृह बोले, डीजीपी ने भी दीं नसीहतें
यूपी में प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने प्रमुख सचिव गृह से मुलाकात की। अफसरों से प्रमुख सचिव ने कहा कि छोटी घटनाओं को भी गंभीरता से लें। यही नहीं अफसरों ने यूपी डीजीपी से मुलाकात की। डीजीपी ने भी नसीहतें दीं।
लोकभवन में 23 प्रशिक्षु आईपीएस अफसरों ने बुधवार को प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से मुलाकात की। इस दौरान प्रमुख सचिव गृह ने नसीहत दी कि छोटी-छोटी घटनाओं में भी पुलिस अफसरों को मौके पर जरूर जाना चाहिए। गंभीरता से लेना चाहिए। इससे कई बार घटना बड़ा रूप नहीं ले पाती है। साथ ही कहा कि प्रशिक्षु अफसरों को अपनी बेहतर कार्यशैली और संवाद से नागरिकों में बेहतर छवि बनाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं 23 प्रशिक्षु आईपीएस अफसरों ने डीजीपी से भी मुलाकात की। इस दौरान डीजीपी ने कई नसीहतें दीं।
संजय प्रसाद ने उनसे कहा कि जनसुनवाई में आने वाले फरियादियों से विनम्र व्यवहार करना चाहिए। साथ ही अपने कार्यालय में समय से जरूर बैठना चाहिए। इससे पुलिस की छवि पर अच्छा असर पड़ता है। प्रमुख सचिव गृह से मिलने वाले प्रशिक्षु अफसरों में अभय राजेन्द्र, अंजना दहिया, अंकित बंसल, बजरंग प्रसाद, दिक्शा भोरिया, दिनेश गोदारा, ईश्वर लाल गुज्जर, सुमेधा मिलिंद, जयबिन्द कुमार गुप्ता, कनिष्क आर जामकर, मानशी, मो. आफताब आलम, प्रदीप कुमार, प्रेमसुख दरिया, एस. दीप्ती चैहान, समयक चैधरी, संचित शर्मा, सारिका चैधरी, श्लोक गौतम, सृष्टि जैन, शुभम जैन, सिमरन सिंह व विनय यादव शामिल रहे। इस मौके पर एडीजी प्रशिक्षण बीडी पालसन तथा विशेष सचिव गृह राकेश कुमार मालपानी, महेन्द्र व मंजूलता सिंह भी मौजूद रहीं।
अपनी छवि की रक्षा जीवन की तरह करें-डीजीपी
प्रशिक्षु आईपीएस अफसरों ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी राजीव कृष्ण से मुलाकात की। इस मौके पर डीजीपी ने उनसे कई बिन्दुओं पर चर्चा की। नसीहत दी कि अधिक से अधिक नागरिकों से संवाद करें। उनकी बातों को धैर्य से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस अफसरों को सीखने की उत्सुकता बनाए रखना चाहिए। प्रशिक्षु अफसरों से कहा कि अपनी छवि की रक्षा जीवन की तरह करे। यही सबसे बड़ी पूंजी है। एक अच्छे अधिकारी के अंदर खुला दिमाग, स्पष्ट दृष्टि और उत्तम निर्णय क्षमता होनी चाहिए।