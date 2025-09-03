Principal brutally beats up student for refusing to eat mid day meal इतना मारूंगा कि हाथ-पैर टूट जाएंगे; मिड-डे मील खाने से मना करने पर प्रिंसिपल ने छात्र को बेहरमी से पीटा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Principal brutally beats up student for refusing to eat mid day meal

इतना मारूंगा कि हाथ-पैर टूट जाएंगे; मिड-डे मील खाने से मना करने पर प्रिंसिपल ने छात्र को बेहरमी से पीटा

सिद्धार्थनगर एक परिषदीय स्कूल के प्रधानाध्यक पर छात्र को बेरहमी से मारने-पीटने और जातिसूचक गाली देने का आरोप लगा है। उधर, सूचना मिलने पर आला अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 09:52 PM
यूपी के सिद्धार्थनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां बढ़नी कस्बे के एक परिषदीय स्कूल के प्रधानाध्यक पर छात्र को बेरहमी से मारने-पीटने और जातिसूचक गाली देने का आरोप उसके अभिभावक ने लगाया है। उधर, सूचना मिलने पर आला अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं।

कस्बे के मनोज गौतम ने बीएसए को दिए गए शिकायती पत्र में लिखा है कि उनका बेटा अमर गौतम परिषदीय स्कूल का छात्र है। वह इंटरवल के समय मिड डे मील खाने नहीं गया। आरोप है कि भोजन घटिया और गुणवत्ताविहीन बनता है। वह कई बार उसे खाने के बाद बीमार पड़ चुका था। प्रधानाध्यापक को जानकारी हुई तो उन्होंने बच्चे को प्लास्टिक के पाइप से बेरहमी से पीटा और जातिसूचक गाली देते हुए कहा पटक कर पीटूंगा, हाथ-पैर टूट जाएगा। उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। इसके अलावा कई अन्य आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।

बच्चे के पिता मनोज गौतम ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो प्रधानाध्यक ने उन्हें रुपयों का लालच दिया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा दबाव बनाकर मामले को खत्म करने की बात की जा रही है। बच्चे के पिता ने कहा कि वह कार्रवाई चाहते हैं जिम्मेदार कार्रवाई करें, जिससे आने वाले दिनों में और कोई बच्चा पिटाई का शिकार न होने पाए। प्रधानाध्यक के खिलाफ पूर्व में भी दो अभिभावक बच्चों को मारने-पीटने का केस दर्ज करा चुके हैं। बीईओ अरुण कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। जांच कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है।

