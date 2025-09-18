नवरात्र में प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं मेरठ मेट्रो का तोहफा, प्रशासन और एनसीआरटीसी ने तेज की तैयारी

दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन नवरात्र में होना लगभग तय है। बस आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली के सराय काले खां से नमो भारत हाईस्पीड ट्रेन से मेरठ आकर उद्घाटन करेंगे।

दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन नवरात्र में होना लगभग तय है। बस आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली के सराय काले खां से नमो भारत हाईस्पीड ट्रेन से मेरठ आकर उद्घाटन करेंगे। इसके लिए प्रशासन, पुलिस, एनसीआरटीसी की ओर से तैयारी तेज हो गई है। मौखिक सूचना के बाद से पुलिस, प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर वीवीआईपी कार्यक्रम की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। बुधवार को जहां डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने हवाई पट्टी पर उच्चस्तरीय बैठक कर तैयारी प्रारंभ की, वहीं गुरुवार को भी बैठकों का दौर जारी रहा।

गुरुवार को एडीजी भानु भाष्कर के स्तर पर उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें कमिश्नर डॉ. ह्रषिकेश भाष्कर यशोद, डीआईजी कलानिधि नैथानी, डीएम डॉ. वीके सिंह, एसएसपी डॉ. विपिन ताडा समेत पुलिस, प्रशासन के उच्चाधिकारी शामिल रहे। वीवीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही अन्य सारी तैयारियों के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को बताया गया कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर पर नमो भारत हाईस्पीड ट्रेन और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन होना तय है। आधिकारिक कार्यक्रम किसी भी समय जारी हो जाएगा। संभावना यह भी जताई गई कि प्रधानमंत्री हेलीका‌प्टर की जगह दिल्ली में सराय काले खां से सीधे नमो भारत से ही मेरठ आकर इसका उद्घाटन करेंगे। ऐसे में नमो भारत के साथ ही मेरठ, गाजियाबाद में सुरक्षा-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किया जाए। किसी प्रकार की चूक न रहे।

स्कूली बच्चों का भी सफर हो सकता है उद्घाटन में अधिकारियों के अनुसार, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने करीब दो साल पूर्व साहिबाबाद में नमो भारत के संचालन का शुभारंभ स्कूली बच्चों के साथ किया था, संभावना है कि मेरठ में भी कुछ इसी तरह होगा। इसके लिए उच्च स्तर पर कार्रवाई चल रही है।

शताब्दीनगर में पार्किंग का लिया जायजा उधर, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, एसपी ट्रैफिक राघवेन्द्र कुमार मिश्र, एसीएम ब्रह्मपुरी और अन्य अधिकारियों ने नमो भारत के उद्घाटन को लेकर पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया। शताब्दीनगर में अध्ययन स्कूल, रैपिड रेल के यार्ड और रैपिड स्टेशन के आसपास के इलाके को देखा गया। दिल्ली रोड में 1000 से अधिक वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था के लिए तैयारी हो रही है।

एनसीआरटीसी की टीम भी पहुंची मेरठ नमो भारत के उद्घाटन को लेकर एनसीआरटीसी के अधिकारियों की टीम भी गुरुवार को मेरठ पहुंची। विभिन्न स्टेशनों का टीम ने जायजा लिया। अब जल्द ही एनसीआरटीसी की उच्चस्तरीय टीम पुलिस, प्रशासन के उच्चाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर उद्घाटन कार्यक्रम को अंतिम रूप देगी।