यूपी के इस जिले में शिक्षक संघ और अधिकारी आ गए आमने-सामने, तीखी नोकझोंक और झड़प

संक्षेप: विभाग की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के 286 पद सरप्लस हैं। जबकि पूर्व माध्यमिक विद्यालय के 296 पद। वहीं गोरखपुर में कुल 300 से अधिक शिक्षक पद अभी खाली पड़े हैं। सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के लिए शिक्षकों को शुक्रवार को BSA ऑफिस में काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था।

अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत सरप्लस शिक्षकों के समायोजन को लेकर शुक्रवार को गोरखपुर के बेसिक शिक्षा कार्यालय में काउंसलिंग के दौरान शिक्षक संगठनों के नेताओं और एडी बेसिक के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प हो गई। शिक्षक संघ के नेताओं ने गलत सूची जारी करने और शासनादेश के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एडी बेसिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि कई शिक्षक असमंजस की स्थिति में बिना आवेदन किए ही लौट गए।

विभाग की ओर से जारी सूची में प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के 286 पद सरप्लस हैं। जबकि पूर्व माध्यमिक विद्यालय के 296 पद। वहीं जनपद में कुल 300 से अधिक रिक्त शिक्षक पद अभी खाली पड़े हैं। सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के लिए शिक्षकों को गुरुवार देर रात सूचना देकर शुक्रवार को ही बीएसए कार्यालय में काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। ताकि मानक से अधिक सरप्लस शिक्षकों को शिक्षकविहीन और एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में समायोजित किया जा सके। लेकिन शिक्षक संघों का आरोप है कि जारी सूची में सरप्लस और रिक्त पदों का विवरण गलत है। न तो वरिष्ठता का आधार स्पष्ट किया गया और न ही यह बताया गया कि समायोजन वरिष्ठ या कनिष्ठ के आधार पर होगा।

प्राथमिक शिक्षक संघ के मंडलीय मंत्री ज्ञानेंद्र ओझा ने आरोप लगाया कि शासनादेश का उल्लंघन कर कहीं वरिष्ठ तो कहीं कनिष्ठ शिक्षकों का समायोजन किया जा रहा है। उरुवा ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय रामपुर बघोर में मार्च 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को भी सरप्लस दिखा दिया गया है। कई विद्यालयों में जहां चार शिक्षक तैनात हैं, वहां अधिक रिक्त पद दिखाकर सरप्लस की संख्या बढ़ा दी गई है। वास्तविक छात्र संख्या के विपरीत रिक्त पद दर्शाकर अपने चहेते शिक्षकों को भेजने की साजिश का भी आरोप लगाया गया।

प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने आरोप लगाया कि एडी बेसिक संगीता सिंह अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रही हैं। उनका कार्य केवल मॉनिटरिंग का है लेकिन वह अनियमित समायोजन में हस्तक्षेप कर रही हैं। संघ नेताओं ने मांग की कि सूची को उच्च अधिकारियों के स्तर से सत्यापित कर दोबारा जारी किया जाए। इसे लेकर उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूमा) शिक्षक संघ ने त्रुटिपूर्ण समायोजन के खिलाफ विरोध जताया।

शिक्षकों ने यह भी कहा कि केवल एक दिन का समय देना अनुचित है। कम से कम दो दिन का अवसर मिलना चाहिए था, ताकि शिक्षक संबंधित विद्यालयों की स्थिति समझकर विकल्प भर सकें। देर रात सूचना जारी होने के कारण कई शिक्षक शुक्रवार को उपस्थित ही नहीं हो सके। विरोध ने जिला अध्यक्ष राजेश धर दुबे, जिला मंत्री श्रीधर मिश्र उपस्थित रहे। इस संबंध में जानकारी के लिए एडी बेसिक संगीता सिंह से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनका फोन नहीं उठा।