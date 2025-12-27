Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsprimary teacher inter district transfer surplus teachers officials basic education department dispute questioned list
यूपी के इस जिले में शिक्षक संघ और अधिकारी आ गए आमने-सामने, तीखी नोकझोंक और झड़प

यूपी के इस जिले में शिक्षक संघ और अधिकारी आ गए आमने-सामने, तीखी नोकझोंक और झड़प

संक्षेप:

विभाग की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के 286 पद सरप्लस हैं। जबकि पूर्व माध्यमिक विद्यालय के 296 पद। वहीं गोरखपुर में कुल 300 से अधिक शिक्षक पद अभी खाली पड़े हैं। सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के लिए शिक्षकों को शुक्रवार को BSA ऑफिस में काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था।

Dec 27, 2025 04:39 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत सरप्लस शिक्षकों के समायोजन को लेकर शुक्रवार को गोरखपुर के बेसिक शिक्षा कार्यालय में काउंसलिंग के दौरान शिक्षक संगठनों के नेताओं और एडी बेसिक के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प हो गई। शिक्षक संघ के नेताओं ने गलत सूची जारी करने और शासनादेश के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एडी बेसिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि कई शिक्षक असमंजस की स्थिति में बिना आवेदन किए ही लौट गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विभाग की ओर से जारी सूची में प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के 286 पद सरप्लस हैं। जबकि पूर्व माध्यमिक विद्यालय के 296 पद। वहीं जनपद में कुल 300 से अधिक रिक्त शिक्षक पद अभी खाली पड़े हैं। सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के लिए शिक्षकों को गुरुवार देर रात सूचना देकर शुक्रवार को ही बीएसए कार्यालय में काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। ताकि मानक से अधिक सरप्लस शिक्षकों को शिक्षकविहीन और एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में समायोजित किया जा सके। लेकिन शिक्षक संघों का आरोप है कि जारी सूची में सरप्लस और रिक्त पदों का विवरण गलत है। न तो वरिष्ठता का आधार स्पष्ट किया गया और न ही यह बताया गया कि समायोजन वरिष्ठ या कनिष्ठ के आधार पर होगा।

ये भी पढ़ें:शिक्षक विहीन स्कूलों में 31 तक टीचरों की होगी तैनाती, अपर मुख्य सचिव के निर्देश

प्राथमिक शिक्षक संघ के मंडलीय मंत्री ज्ञानेंद्र ओझा ने आरोप लगाया कि शासनादेश का उल्लंघन कर कहीं वरिष्ठ तो कहीं कनिष्ठ शिक्षकों का समायोजन किया जा रहा है। उरुवा ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय रामपुर बघोर में मार्च 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को भी सरप्लस दिखा दिया गया है। कई विद्यालयों में जहां चार शिक्षक तैनात हैं, वहां अधिक रिक्त पद दिखाकर सरप्लस की संख्या बढ़ा दी गई है। वास्तविक छात्र संख्या के विपरीत रिक्त पद दर्शाकर अपने चहेते शिक्षकों को भेजने की साजिश का भी आरोप लगाया गया।

प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने आरोप लगाया कि एडी बेसिक संगीता सिंह अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रही हैं। उनका कार्य केवल मॉनिटरिंग का है लेकिन वह अनियमित समायोजन में हस्तक्षेप कर रही हैं। संघ नेताओं ने मांग की कि सूची को उच्च अधिकारियों के स्तर से सत्यापित कर दोबारा जारी किया जाए। इसे लेकर उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूमा) शिक्षक संघ ने त्रुटिपूर्ण समायोजन के खिलाफ विरोध जताया।

ये भी पढ़ें:यूपी से 32106 शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स के लिए किया आवेदन,कितने अंक वाले होंगे पास

शिक्षकों ने यह भी कहा कि केवल एक दिन का समय देना अनुचित है। कम से कम दो दिन का अवसर मिलना चाहिए था, ताकि शिक्षक संबंधित विद्यालयों की स्थिति समझकर विकल्प भर सकें। देर रात सूचना जारी होने के कारण कई शिक्षक शुक्रवार को उपस्थित ही नहीं हो सके। विरोध ने जिला अध्यक्ष राजेश धर दुबे, जिला मंत्री श्रीधर मिश्र उपस्थित रहे। इस संबंध में जानकारी के लिए एडी बेसिक संगीता सिंह से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनका फोन नहीं उठा।

क्या बोले बीएसए

बीएसए धीरेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षकों की सभी आपत्तियों को गंभीरता से सुनने के बाद अब एक बार फिर समायोजन की प्रक्रिया ग्रामीण से ग्रामीण और नगर से नगर, पूरी तरह शासनादेश और लिखित नियमों के अनुसार होगी, ताकि किसी भी शिक्षक को असुविधा न हो और व्यवस्था पारदर्शी बनी रहे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Primary School up primary school Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |