Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsprimary teacher couple was duped under the guise of friendship they were shocked to learn the truth
दोस्ती की आड़ में शिक्षक दंपती के साथ हो गया बड़ा धोखा, सच्चाई जान उड़ गए होश

दोस्ती की आड़ में शिक्षक दंपती के साथ हो गया बड़ा धोखा, सच्चाई जान उड़ गए होश

संक्षेप:

रोली सक्सेना और उनके पति डॉ. सुधांशु प्रशांत बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक हैं। उन्होंने एसपी सिटी को प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा था कि एक जनवरी को बैंक जाकर स्वयं व अपने पति का पांच साल का खाता विवरण निकलवाया था। तब पता चला कि उनके साथ षड्यंत्र के तहत बड़ी धोखाधड़ी कर दी गई है।

Feb 08, 2026 10:44 pm ISTAjay Singh
share Share
Follow Us on

यूपी के अलीगढ़ के सासनीगेट क्षेत्र में रहने वाले एक शिक्षक दंपती के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दोस्ती की आड़ में एक शातिर ने शिक्षक का फोन हैक करके दोनों के बैंक खातों से करीब 42 लाख रुपये उड़ा दिए। पूरी रकम अपने व अपने परिचितों के खातों में ट्रांसफर कर दी। शुरुआत में रुपये देने का वादा किया, फिर मुकर गया। दंपती ने एसएसपी व एसपी सिटी से गुहार लगाई, जिसके बाद मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आगरा रोड स्थित बांके बिहारी कॉलोनी निवासी रोली सक्सेना व उनके पति डॉ. सुधांशु प्रशांत बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक हैं। उन्होंने एसपी सिटी को प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा था कि एक जनवरी को बैंक जाकर स्वयं व अपने पति का पांच साल का खाता विवरण निकलवाया था। तब पता चला कि उनके घर आने वाले पति के करीबी दोस्त अतरौली क्षेत्र के गांव बड़सेरा निवासी पुनीत कुमार पुत्र भीमसैन (वर्तमान निवासी केशव नगर, आगरा रोड) ने षड्यंत्र के तहत बड़ी धोखाधड़ी कर दी है। उसने पति के मोबाइल से यूपीआई व जालसाजी तरीके से अलग-अलग तिथियों में अपने, अपने परिवार व परिचितों के खातों में रोली व उनके पति के खातों से रुपये ट्रांसफर किए हैं।

ये भी पढ़ें:फाल्गुन कांवड़ यात्रा: दिल्ली-लखनऊ एनएच पर अवैध कट होंगे बंद, 11 से रूट डायवर्जन

जालसाजी में पुनीत के साथ उसकी पत्नी पूजा माहेश्वरी, साला अर्पित माहेश्वरी और परिचित भी शामिल हैं। पुनीत के खाते में 20 लाख 54 हजार 700 रुपये, पूजा के खाते में दो लाख 54 हजार 10 रुपये व परिचितों के खातों में लगभग 20 लाख रुपये भेजे गए हैं। रोली ने 29 दिसंबर 2025 को थाना सासनीगेट व एसपी सिटी के यहां प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने पुनीत को बुलाकर पूछताछ की और उसी दिन बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया। उधर, पुनीत द्वारा रोली व उनके परिवार कोई कानूनी कार्रवाई न करने के लिए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। रोली ने पुलिस से सुरक्षा की भी मांग की है। सासनीगेट थाना प्रभारी बालेंद्र सिंह ने बताया कि पुनीत, पूजा, अर्पित व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर रूट डायवर्ट, इन रास्तों से गुजरें

आरोपी ने कबूला, मैंने ही निकाले हैं रुपये

रोली के अनुसार बेटी की पढ़ाई के लिए रुपये जमा किए थे। लेकिन, पुनीत करीब तीन साल से रुपये ट्रांसफर कर रहा था। उसने पति का फोन हैक कर लिया था, जिसके चलते रुपये कटने के मैसेज भी नहीं आते थे। जब धोखाधड़ी की बात पता चलने पर पुनीत से बात की गईं तो उसने कबूल कर लिया कि उसी ने रुपये निकाले हैं। एक महीने से रुपये देने का वादा किया। लेकिन, फिर धमकाने लगा कि कोई रुपया वापस नहीं करेगा। बामुश्किल अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा लिखा गया। अधिकारियों ने आरोपी के खाते सीज करके रुपये वापस कराने के आदेश दिए। लेकिन, पुलिस ने अभी तक कोई मदद नहीं की है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |