Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 5 साल पढ़ा चुके शिक्षकों के लिए मौका, 16 जिलों में जल्द होगा सलेक्शन

Ajay Singh संवाददाता, लखनऊ
Follow us on Google News
share

यूपी के प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों में 5 साल से अधिक की सेवा दे चुके शिक्षक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन्होंने राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार जीता हो और उनका प्रदर्शन अच्छा हो उन्हें रखा जाएगा। इस्तीफे या अन्य वजहों से खाली हुए इन पदों पर जल्द शिक्षकों का सलेक्शन होगा।

यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 5 साल पढ़ा चुके शिक्षकों के लिए मौका, 16 जिलों में जल्द होगा सलेक्शन

UP Primary Schools : उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक (Primary) और उच्च प्राथमिक स्कूलों जिन शिक्षकों को पढ़ाते हुए 5 साल से अधिक का समय बीत चुका है उनके लिए एक गुड न्यूज और मौका है। ऐसे शिक्षकों का स्टेट रिसोर्स ग्रुप (एसआरजी) के लिए चयन जल्द होने वाला है। 16 जिलों में एसआरजी के 22 पदों पर जल्द किए जाने का निर्देश दिया गया है। इस्तीफे या अन्य वजहों से खाली हुए इन पदों पर जल्द शिक्षकों का सलेक्शन होगा। अपर राज्य परियोजना निदेशक (समग्र शिक्षा) प्रेम रंजन सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। पांच वर्ष की सेवा के साथ जिन्होंने राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार जीता हो और उनका प्रदर्शन अच्छा हो उन्हें रखा जाएगा।

क्या होगा एसआरजी का काम

ये एसआरजी परिषदीय स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करने और जिले स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू कराने का काम करेंगे।

ये भी पढ़ें:यूपी : प्राइमरी स्कूल के बच्चों की क्लास भी हुई स्मार्ट

इन जिलों में होगा सलेक्शन

जिन जिलों में एसआरजी का चयन होना है, उनमें बुलंदशहर और प्रयागराज में तीन-तीन, कुशीनगर और मेरठ में दो-दो और अंबेडकर नगर, अमरोहा, बांदा, बस्ती, एटा, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, हरदोई, झांसी, कौशांबी, लखीमपुर खीरी और सिद्धार्थनगर में एक-एक को रखा जाएगा। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह दो-दो उत्कृष्ट शिक्षकों के नाम 27 जून तक भेजें।

हर ब्लॉक में रखे जाएंगे छह एआरपी

वहीं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में छह-छह अकादमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) रखे जाएंगे। कुल 4956 एआरपी रखे जाएंगे। यह अपने-अपने ब्लॉक के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेंगे। पांच साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षक आवेदन को अर्ह होंगे। 4500 रुपये प्रति महीने यात्रा भत्ता इन्हें दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:ये तो मानसिक उत्पीड़न है, शिक्षाधिकारियों के रवैए पर HC की तल्ख टिप्पणी
ये भी पढ़ें:यूपी के 25 हजार प्राइमरी शिक्षक होंगे इधर से उधर, आज जारी होगी ट्रांसफर लिस्ट
ये भी पढ़ें:UP में प्राइमरी शिक्षक कुछ दिन ऐसे लेंगे छुट्टी, सभी BSA को आदेश जारी

ऐसे शिक्षक जिनके सेवानिवृत्त होने न्यूनतम पांच साल की अवधि शेष हो वह भी आवेदन कर सकेंगे। एक वर्ष से लिए शिक्षक को एआरपी के पद पर चयनित किया जाएगा। फिर उनके प्रदर्शन के आधार पर तीन वर्ष तक विस्तार कर सेवाएं ली जाएंगी। ऐसे शिक्षक जो पहले तीन वर्ष एआरपी रह चुके हैं, वह अब आवेदन नहीं कर सकेंगे।

लिखित परीक्षा ली जाएगी

आवेदन करने वाले शिक्षकों का 100 अंक में मूल्यांकन किया जाएगा। 70 अंक लिखित परीक्षा के होंगे और 30 अंक में साक्षात्कार लिया जाएगा। चयनित एआरपी अपने ब्लॉक के 30 यूनिक विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। वह स्कूल में शैक्षिक कैलेंडर के आधार पर पाठ्यक्रम पूरा होने, समय-समय पर विद्यालयों का भ्रमण करेंगे और योजनाओं को लागू कराने में मदद करेंगे।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
up primary school UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।