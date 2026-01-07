Hindustan Hindi News
प्राइमरी स्कूल में शिक्षक ने रसोइया की खींची साड़ी, छेड़खानी के आरोप में सस्पेंड

प्राइमरी स्कूल में शिक्षक ने रसोइया की खींची साड़ी, छेड़खानी के आरोप में सस्पेंड

संक्षेप:

निलंबित शिक्षक पर रसोईया के संग छेड़खानी करने के साथ अन्य आरोप लगे हैं। इसमें बीते विद्यालय के 45 अभिभावकों, प्रधानाध्यापक, भाजपा मंडल अध्यक्ष तथा कर्मचारियों पर अभद्र टिप्पणी करने, महिलाओं के प्रति अमर्यादित, अपशब्दों का प्रयोग करने और रसोईयों के साथ छेड़खानी करना शामिल है।

Jan 07, 2026 10:46 pm ISTAjay Singh संवाददाता, सुलतानपुर
यूपी के सुलतानपुर के भदैया ब्लॉक क्षेत्र के एक गांव में संचालित इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय में तैनात एक सहायक अध्यापक को बुधवार को रसोईया से छेड़खानी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। रसोइया ने शिक्षक पर पीछे से साड़ी और शॉल खींचने का आरोप लगाया था। रसोइया के साथ छेड़खानी के अलावा भी शिक्षक पर कई अन्य गंभीर आरोप लगे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि शिक्षक पर कर्तव्य निर्वाहन में लापरवाही, छेड़खानी जैसे गंभीर आरोपों लगने पर यह कार्रवाई की है।

निलंबित शिक्षक पर रसोईया के संग छेड़खानी करने के साथ अन्य आरोप लगाए गए हैं। इसमें बीते 11 दिसंबर को विद्यालय के 45 अभिभावकों, प्रधानाध्यापक, भाजपा मंडल अध्यक्ष तथा कर्मचारियों पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप भी है। इसके अलावा महिलाओं के प्रति अमर्यादित, अपशब्दों का प्रयोग करने और रसोईयों के साथ छेड़खानी करने का आरोप शामिल है। जांच के दौरान रसोईया ने खंड शिक्षा अधिकारी को बताया कि शिक्षक पीछे से उसकी साड़ी और शॉल पकड़कर खींचा करते थे। उनकी बिगड़ी कार्यशैली को नजरअंदाज करने वाले विद्यालय के कर्मचारी और अभिभावकों ने छेड़खानी की घटना की लिखित शिकायत बीएसए से की।

शिकायती पत्र मिलने पर बीएसए ने इसकी जांच खंड शिक्षा अधिकारी शिवशंकर मिश्र को सौंपी। खंड शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान पाया कि सहायक अध्यापक पर लगे आरोप सही हैं। जांच में सामने आया कि उक्त शिक्षक शिक्षण कार्य सही तरीके से नहीं करते, न ही विद्यालय संचालन में अपना सहयोग करते हैं। निरीक्षण में आरोपी शिक्षक की डायरी और वर्कबुक भी अधूरी मिली। इसके अलावा वह अक्सर विद्यालय देर से पहुंचते थे। इसके अलावा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते थे जो जांच में सही पाया गया।

खंड शिक्षा अधिकारी शिवशंकर मिश्र ने बताया कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर शिक्षक को नोटिस जारी कर उनसे उत्तर मांगा गया लेकिन उन्होंने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। ऐसे में विभागीय आदेशों और कर्मचारी नियमावली के उल्लंघन के तहत बीएसए ने उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान सहायक अध्यापक को खंड शिक्षा अधिकारी कुड़वार कार्यालय से संबद्ध किया गया है। बीईओ भदैया शिवशंकर मिश्र ने बताया कि जांच रिपोर्ट जिला स्तर पर भेजी गई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।
