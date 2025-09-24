हेडमास्टर ने बीएसए को ऑफिस में बेल्ट से पीटा, लगाया ये आरोप; शिक्षा विभाग में हड़कंप
उत्तर प्रदेश के सीतापुर के बेसिक शिक्षा विभाग में मंगलवार को हड़कंप मच गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश सिंह को स्पष्टीकरण देने आए हेडमास्टर बृजेंद्र वर्मा ने कार्यालय में बेल्ट से पीट दिया। कर्मचारियों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बीएसए ने शहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। वहीं हिरासत में लिए गए हेडमास्टर ने भी बीएसए पर आरोप लगाया है। हेडमास्टर का का कहना है कि एक सहायक अध्यापिका स्कूल नहीं आती थीं। बीएसए ने उन्हें बुलाया और कहा कि वो नहीं आएगी, आप स्कूल देखो। इस बारे में पूछा तो उनकी जांच शुरू करा दी। घटना के बाद पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश सिंह ने तहरीर में बताया कि वह अपने कार्यालय में सरकारी काम पूरा कर रहे थे। उसी दौरान प्राथमिक विद्यालय नदवा महमूदाबाद के प्रधानाध्यापक बृजेन्द्र वर्मा अपने खिलाफ शिकायतों की पुष्टि और स्पष्टीकरण के साथ आए थे। बकौल बीएसए सब कुछ सामान्य था तभी हेडमास्टर बृजेन्द्र वर्मा ने अचानक हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह पहले से योजना बना कर आए थे। उसके हाथ में बेल्ट थी।
उसी बेल्ट से उन्होंने हमला बोल दिया। इस दौरान बेल्ट के लोहे का कुंडा लगने से बीएसए चोटिल हो गए। तहरीर में कहा कि शिक्षक हत्या के इरादे से बीएसए ऑफिस के कमरे में घुसा था। मारपीट की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सहायक पुलिस अधीक्षक विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि तहरीर मिली है। पुलिस मामले में जांच-पड़ताल कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
हेडमास्टर ने लगाया ये आरोप
बीएसए के मुताबिक मारपीट के दौरान बीचबचाव करने आए प्रेम शंकर मौर्या लिपिक के साथ भी शिक्षक ने मारपीट की। बीएसए ने पुलिस को फोन मिलाने की कोशिश की तो उसने फोन को पटककर उसे तोड़ दिया और उसने लेकर पत्रावली भी फाड़ दीं।
वहीं, दूसरी तरफ पुलिस हिरासत में शिक्षक बृजेन्द्र वर्मा ने बताया कि स्कूल में एक सहायक शिक्षिका स्कूल नहीं आती थी। बीएसए ने उनको फोन कर बुलाया और कहा कि वह नहीं आएगी आप स्कूल देखो। पूछने पर उनकी जांच शुरू कर दी गयी।