primary school headmaster who had come with an explanation suddenly attacked the bsa and beat him with a belt हेडमास्टर ने बीएसए को ऑफिस में बेल्ट से पीटा, लगाया ये आरोप; शिक्षा विभाग में हड़कंप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsprimary school headmaster who had come with an explanation suddenly attacked the bsa and beat him with a belt

हेडमास्टर ने बीएसए को ऑफिस में बेल्ट से पीटा, लगाया ये आरोप; शिक्षा विभाग में हड़कंप

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तहरीर में लिखा कि वह अपने ऑफिस में सरकारी काम पूरा कर रहे थे। उसी दौरान प्राथमिक विद्यालय नदवा महमूदाबाद के प्रधानाध्यापक बृजेन्द्र वर्मा अपने खिलाफ शिकायतों की पुष्टि और स्पष्टीकरण देने आए थे। बकौल बीएसए सब कुछ सामान्य था तभी हेडमास्टर बृजेन्द्र वर्मा ने अचानक हमला कर दिया।

Ajay Singh संवाददाता, सीतापुरWed, 24 Sep 2025 06:47 AM
share Share
Follow Us on
हेडमास्टर ने बीएसए को ऑफिस में बेल्ट से पीटा, लगाया ये आरोप; शिक्षा विभाग में हड़कंप

उत्तर प्रदेश के सीतापुर के बेसिक शिक्षा विभाग में मंगलवार को हड़कंप मच गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश सिंह को स्पष्टीकरण देने आए हेडमास्टर बृजेंद्र वर्मा ने कार्यालय में बेल्ट से पीट दिया। कर्मचारियों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बीएसए ने शहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। वहीं हिरासत में लिए गए हेडमास्टर ने भी बीएसए पर आरोप लगाया है। हेडमास्टर का का कहना है कि एक सहायक अध्यापिका स्कूल नहीं आती थीं। बीएसए ने उन्हें बुलाया और कहा कि वो नहीं आएगी, आप स्कूल देखो। इस बारे में पूछा तो उनकी जांच शुरू करा दी। घटना के बाद पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश सिंह ने तहरीर में बताया कि वह अपने कार्यालय में सरकारी काम पूरा कर रहे थे। उसी दौरान प्राथमिक विद्यालय नदवा महमूदाबाद के प्रधानाध्यापक बृजेन्द्र वर्मा अपने खिलाफ शिकायतों की पुष्टि और स्पष्टीकरण के साथ आए थे। बकौल बीएसए सब कुछ सामान्य था तभी हेडमास्टर बृजेन्द्र वर्मा ने अचानक हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह पहले से योजना बना कर आए थे। उसके हाथ में बेल्ट थी।

ये भी पढ़ें:बढ़ सकती हैं बिजली कनेक्शन की दरें, कॉरपोरेशन ने की 50% तक बढ़ाने की मांग

उसी बेल्ट से उन्होंने हमला बोल दिया। इस दौरान बेल्ट के लोहे का कुंडा लगने से बीएसए चोटिल हो गए। तहरीर में कहा कि शिक्षक हत्या के इरादे से बीएसए ऑफिस के कमरे में घुसा था। मारपीट की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सहायक पुलिस अधीक्षक विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि तहरीर मिली है। पुलिस मामले में जांच-पड़ताल कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:आजम खान की रिहाई के बाद गर्माएगी यूपी की सियासत, अगले कदम पर टिकी निगाहें

हेडमास्टर ने लगाया ये आरोप

बीएसए के मुताबिक मारपीट के दौरान बीचबचाव करने आए प्रेम शंकर मौर्या लिपिक के साथ भी शिक्षक ने मारपीट की। बीएसए ने पुलिस को फोन मिलाने की कोशिश की तो उसने फोन को पटककर उसे तोड़ दिया और उसने लेकर पत्रावली भी फाड़ दीं।

वहीं, दूसरी तरफ पुलिस हिरासत में शिक्षक बृजेन्द्र वर्मा ने बताया कि स्कूल में एक सहायक शिक्षिका स्कूल नहीं आती थी। बीएसए ने उनको फोन कर बुलाया और कहा कि वह नहीं आएगी आप स्कूल देखो। पूछने पर उनकी जांच शुरू कर दी गयी।

UP Top News Up News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |