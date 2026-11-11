प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका की बेरहमी से हत्या, कांग्रेस नेत्री समेत 6 पर केस; RTI को लेकर हुआ था विवाद

बस्ती में परिषदीय स्कूल की एक शिक्षिका की निर्मम हत्या कर दी गई। विवाद की शुरुआत आरटीआई से सूचना मांगने को लेकर हुई। मामले में पुलिस ने एक कांग्रेस नेत्री समेत छह लोगोंं को हिरासत में लिया है। गंभीर रूप से घायल शिक्षिका के पति को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती कराया गया है।

कलवारी (बस्ती), हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश के बस्ती में परिषदीय स्कूल की एक शिक्षिका की बेरहमी से हत्या कर दी गई। विवाद की शुरुआत आरटीआई (RTI) से सूचना मांगने को लेकर हुई। मंगलवार को मनबढ़ों ने लाठी-डंडे और चाकू से हमलाकर शिक्षिका की हत्या कर दी। उनके पति और बेटे-बेटी को घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल शिक्षिका के पति को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती कराया गया है। घायल बेटा-बेटी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर सभी को हिरासत में ले लिया है।

बस्ती के कलवारी क्षेत्र स्थित ताहिरपुर गांव की रहने वाली सुधाशंकर यादव की पत्नी सुधा (उम्र 51 वर्ष) गोंडा में एक परिषदीय विद्यालय में शिक्षिका थीं। दीवाली में वह परिवार के साथ ताहिरपुर आईं थीं। कांग्रेस महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष लक्ष्मी यादव का ताहिरपुर में मायका है। उन्होंने सुधा की नौकरी पर सवाल उठाते हुए आरटीआई से सूचना मांगी थी। इसे लेकर दोनों पक्षों में तनाव था। मंगलवार को हुए विवाद में लक्ष्मी और सुधा के परिवारीजनों में मारपीट हो गई। इसमें सुधा की मौत हो गई जबकि पति सुधाशंकर, बेटी अन्नू, बेटा अखिलेश घायल हैं।

लक्ष्मी पूजा में शामिल होने ताहिरपुर जा रही थीं लक्ष्मी देवी सीओ कलवारी बृजेश सिंह के अनुसार मंगलवार की सुबह करीब साढ़े दस बजे अगौना निवासी लक्ष्मी देवी अपने मायके ताहिरपुर में लक्ष्मी पूजा में शामिल होने जा रही थीं। उनके गांव में प्रवेश करते ही शिक्षिका सुधा के घर के लोगों से उनकी कहासुनी शुरू हो गई। शोरगुल सुनकर लक्ष्मी देवी के मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई।

मारपीट में शिक्षिका सुधा, उनके पति सुधाशंकर, बेटी अन्नू और बेटे अखिलेश को गंभीर चोट आईं। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर भेजा गया। प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सक ने चारों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान शिक्षिका सुधा ने दम तोड़ दिया।

शिक्षिका के पति सुधाशंकर की गंभीर स्थिति देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। सुधा यादव के बेटे अखिलेश का आरोप है कि कांग्रेस महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष लक्ष्मी यादव के साथ अन्य लोगों ने उनकी उनकी मां पर लाठी-डंडों और चाकू से हमला किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। अन्य परिवारीजनों को भी बुरी तरह से मारा-पीटा। एसएचओ कलवारी संतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित लक्ष्मी यादव, दीपशिखा, आदर्श, आलोक, दीनानाथ और प्रेमचंद्र के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

गांव में फोर्स तैनात घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई है। हालात को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।

पट्टीदारी से जुड़े हैं दोनों पक्ष बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष एक ही पट्टीदारी से जुड़े हैं। काफी समय से दोनों पक्षों के बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने की शिकायत के बाद यह विवाद और गहरा गया था। इसी गांव में कांग्रेस महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष लक्ष्मी यादव का मायका है और उन्होंने आरटीआई लगाकर भी विभिन्न सूचनाएं मांगी थीं। इसी को लेकर दोनों पक्षों में आए दिन कहासुनी और तनाव की स्थिति बनी रहती थी। मंगलवार को भी इसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। मारपीट के दौरान शिक्षिका और उनके परिजनों को गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान शिक्षिका सुधा की मौत हो गई।