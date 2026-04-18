अयोध्या के राममंदिर में पुजारियों की संख्या 22 हुई; 2 नए पुजारी की नियुक्ति, रोस्टर में चढ़े नाम

राम मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए 20 पुजारियों के स्थान पर अब 22 पुजारी हो गये है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दो अतिरिक्त पुजारियों की नियुक्ति कर दी है। रोस्टर के मुताबिक सुबह-शाम की दो टोलियों में अलग-अलग ड्यूटी के लिए लिस्ट जारी कर दी है।

अयोध्या के राम मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए 20 पुजारियों के स्थान पर अब 22 पुजारी हो गये है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दो अतिरिक्त पुजारियों की नियुक्ति कर दी है। यह दोनों ही पुजारी गण पूर्व में ट्रस्ट की योजनानुसार छह माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। तीर्थ क्षेत्र ने प्रत्येक माह की अमावस्या व पूर्णिमा से बदले जाने वाले रोस्टर के मुताबिक सुबह-शाम की दो टोलियों में अलग-अलग ड्यूटी के लिए लिस्ट जारी कर दी है। यह दो पुजारी हैं गिरधारी मिश्र व अनिल शुक्ला है।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी प्रशिक्षित 20 पुजारियों को रामलला की सेवा में नियुक्त किया गया। पुनः वेतन विसंगति प्रकरण तूल पकड़ने पर सभी पुजारियों को मुक्त कर दिया गया। बाद में जिन 16 पुजारियों ने सशर्त सेवा के लिए सहमति पत्र दिया था, उन्हें दोबारा तैनात कर दिया गया लेकिन चार पुजारियों ने सहमति पत्र नहीं दिया जिसके कारण वह बाहर हो गये। फिलहाल उन्हीं चार पुजारियों में दो ट्रस्ट की शर्तों पर राजीनामा देने के बाद उनकी तैनाती सीधी भर्ती के रूप में कर दी गयी है। दोनों पुजारियों ने राम मंदिर में अपनी ज्वाइनिंग दे दी है ।

13 वैदिक आचार्यों की भी नियुक्ति श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा 13 अप्रैल से रामलला व राम परिवार के साथ शेष सभी मंदिरों में दर्शन शुरू कराने के बाद पुजारियों को शीघ्र नियुक्ति का दबाव बढ़ गया था। इसके कारण ट्रस्ट ने श्रीराम निवास मंदिर में ट्रस्ट की योजना से कार्यरत 13 वैदिक आचार्यों को भी प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इन सभी प्रशिक्षु पुजारियों का प्रशिक्षण राम मंदिर के परकोटे में निर्मित छह मंदिरों में सेवा के साथ शुरू हो गया है।

मिली जानकारी के अनुसार इन सभी प्रशिक्षुओं ने अपनी जिम्मेदारी संभाल भी ली है। इनके प्रशिक्षण अवधि के बारे में कोई अधिकृत घोषणा नहीं की गयी है। फिर भी माना जा रहा है कि इनकी अवधि न्यूनतम तीन माह रहेगी। खास बात यह है यह सभी प्रशिक्षु पुजारी गण राम मंदिर की पुजारी नियमावली में निर्धारित योग्यता व अर्हता को पूरी करते हैं और रामानंदीय परम्परा में दीक्षित होकर संध्या वंदन भी करते हैं। इसके अलावा राम मंदिर में होने वाले बाह्य अनुष्ठान में भी इनकी नियमित हिस्सेदारी भी रही है।

सिलीगुड़ी में रामलला मंदिर के लिए रामज्योति ले गए सिलीगुड़ी में एक बड़े धार्मिक अनुष्ठान के लिए श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर से श्रीराम ज्योति लेकर शुक्रवार को श्रद्धालुओं के दल ने अयोध्या से प्रस्थान किया। श्रीराम ज्योति लेने अयोध्या आए आयोजकों के दल ने प्रातःकाल तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चम्पत राय से कारसेवकपुरम में भेंट की। श्रीराम सेवा परिवार से जुड़े यह श्रद्धालु राम ज्योति लेकर सिलीगुड़ी के राम महल जाएंगे। वहां श्रीराम लला मन्दिर में प्राण प्रतिष्ठा तो है ही, साथ ही सुलोचना मानसी स्किल डेवलपमेंट सेंटर और माता सीता की रसोई का उद्घाटन भी प्रस्तावित है।