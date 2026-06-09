हनुमान मंदिर में घुसकर पुजारी की हत्या, ईंट-पत्थर और लोहे की रॉड से मारकर ली जान
यूपी के हाथरस में हनुमान मंदिर में घुसकर पुजारी की हत्या कर दी गई। ईंट-पत्थर और लोहे की रॉड से मारकर पुजारी की जान ली गई। तख्त के नीचे पुजारी का खून से सना शव बरामद होने से सनसनी फैल गई है।
UP News: यूपी के हाथरस में कोतवाली सहपऊ क्षेत्र के कस्बा सहपऊ स्थित हनुमान टीला मंदिर के पुजारी के सिर पर देर रात भारी वस्तु से प्रहार कर हत्या कर दी गई। पुजारी का शव तख्त के नीचे रक्तरंजित अवस्था में पड़ा मिला। सिर पर चोट के निशान थे। शव के आसपास ईंट-पत्थर, लोहे की रॉड पड़ी हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित किए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हत्यारोपियों की तलाश में जुट गई है।
दिलीप उर्फ चंदू लाला 51 निवासी नगला सुखराम थाना सहपऊ पिछले आठ माह से हनुमान टीला स्थित मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा दे रहे थे। रविवार की रात उनके सिर पर किसी भारी वस्तु से वार कर उनकी हत्या कर दी गई। सोमवार की सुबह पुजारी का शव रक्तरंजित अवस्था में तख्त के नीचे पड़ा मिला। मौके पर ईंट-पत्थर व लोहे की रॉड पड़ी हुई थी। भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी।
सूचना पर पुलिस के आला अधिाकरी, फॉरेंसिक टीम व डॉग स्कॉयड की टीम मौके पर पहुंच गई। टीमों ने मौके से साक्ष्य संकलित किए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस की मौजूदगी में पुजारी के शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया। मृतक पुजारी के बड़े भाई प्रबल प्रताप ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या की तहरीर कोतवाली में दी है।
फॉरेंसिक टीम को मिले अहम सुराग
पुजारी की हत्या की सूचना क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल गई। मौके पर लोगों की बड़ी संख्या एकत्रित हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची डॉग स्क्वॉड ने साक्ष्य संकलित किए। दोनों टीमों ने हत्यारे के संबंध में अहम सुराग एकत्रित किए हैं। यह सुराग हत्यारे तक पहुंचने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
पुजारी ने मंदिर में नशेड़यों के प्रवेश पर लगाई थी रोक
स्थानीय लोगों ने बाताया कि पुजारी दिव्यांग और अविवाहित थे। पिछले कुछ महीनों से वह मंदिर की सेवा-पूजा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि पुजारी को नशा करने वालों का मंदिर परिसर में आना-जाना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने पिछले करीब सात माह से मंदिर परिसर में नशेड़ियों के प्रवेश पर सख्ती बरत रखी थी। क्षेत्र में चर्चा है यही बात तो पुजारी की हत्या के पीछे का करण तो नहीं बन गई। यह एंगल पुलिस की जांच का अहम बिंदु है।
पुजारी की हत्या से गांव में तनाव का माहौल
पुजारी की हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सोमवार को गांव में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंच गया। पुलिस की मौजूदगी में पुजारी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
पांच पुलिस टीमों का गठन
मृतक पुजारी के बड़े भाई प्रबल प्रताप ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या की तहरीर कोतवाली में दी है। एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने इस हत्या के खुलासे के लिए पांच पुलिस टीमों का गठन किया है। पुलिस ने हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है।
सीओ सादाबाद जेएन अस्थाना के अनुसार पुजारी का मंदिर में ही शव मिला है। शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के कारणों और अन्य तथ्यों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।