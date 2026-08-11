छेड़खानी के आरोपी पुजारी ने थाने लगाई फांसी, बेटे का आरोप- मंदिर से हटाने के लिए रची गई साजिश

झांसी में बुजुर्ग पुजारी ने थाने में फांसी लगाकर जान दे दी। बाथरूम में लुंगी के सहारे फंदे पर लटके पुजारी के शव को देख पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुजारी पर 9 साल की बच्ची से छेड़खानी का आरोप था। उधर, बेटे ने साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया।

UP News: यूपी के झांसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पॉक्सो आरोपी बुजुर्ग पुजारी ने सोमवार को गुरसरांय थाने में फांसी लगाकर जान दे दी। बाथरूम में लुंगी के सहारे फंदे पर लटके पुजारी की लाश लटकती देख पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुजारी को 9 साल की बच्ची से छेड़खानी के आरोप में हिरासत में लिया गया था। मृतक के बेटे ने पिता को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। साथ ही दो लोगों पर आत्महत्या को उकसाने का मामला दर्ज कराया । मामले में एसएसपी ने जांच के निर्देश दिए हैं।

गुरसरांय थाना क्षेत्र के गांव सिंगार के रहने वाले 62 साल के राजेंद्र प्रसाद दुबे एक मंदिर के पुजारी थे। उन पर 9 साल की बच्ची से छेड़खानी का मामला दर्ज हुआ था। रविवार को पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर थाने लाई और रात भर उनसे पूछताछ की गई। सोमवार सुबह वह बाथरूम गए थे। जहां उन्होंने लुंगी से फंदा बनाकर उस पर लटक गए। जब काफी देर तक बाहर नहीं आए तो पुलिसकर्मियों को शंका हुई। उन्होंने झांककर देखा तो दंग रह गए। राजेंद्र प्रसाद फंदे पर लटके थे। एसपी ग्रामीण डॉक्टर अरविंद कुमार, सीओ पीयूष पांडेय थाने पहुंचे और घटना की जानकारी ली।। बेटे विनय दुबे ने आरोप लगाया कि गांव वाले हमें बाहर निकालना चाहते हैं। पिता को झूठा फंसाया गया था, जिसे वह सहन नहीं कर सके और दबाव में यह कदम उठाया है।

इस मामले में झांसी मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉक्टर सचिन माहुर ने बताया कि सोमवार सुबह करीब सवार आठ बजे पुलिस राजेंद्र नाम के व्यक्ति को मेडिकल लेकर आई थी। पता चला है कि उन्होंने फांसी लगा ली थी। गले पर फंदे के निशान मिले हैं। इलाज के दौरान करीब सवार दस बजे उनकी मौत हो गई। वहीं, एसएसपी ने बताया कि थाना परिसर के टॉयलेट में पॉक्सो और छेड़छाड़ के आरोपी ने फांसी लगाई है। उसे झांसी इलाज को लाया था। जहां उसकी मौत हो गई। एसपी ग्रामीण को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।