Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छेड़खानी के आरोपी पुजारी ने थाने लगाई फांसी, बेटे का आरोप- मंदिर से हटाने के लिए रची गई साजिश

By Pawan Kumar Sharma
संवाददाता, झांसी
Follow us on Google News
share

झांसी में बुजुर्ग पुजारी ने थाने में फांसी लगाकर जान दे दी। बाथरूम में लुंगी के सहारे फंदे पर लटके पुजारी के शव को देख पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुजारी पर 9 साल की बच्ची से छेड़खानी का आरोप था। उधर, बेटे ने साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया।

Priest hanged himself in police station
झांसी में पॉक्सो आरोपी पुजारी ने थाने में खुदकुशी कर ली

UP News: यूपी के झांसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पॉक्सो आरोपी बुजुर्ग पुजारी ने सोमवार को गुरसरांय थाने में फांसी लगाकर जान दे दी। बाथरूम में लुंगी के सहारे फंदे पर लटके पुजारी की लाश लटकती देख पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुजारी को 9 साल की बच्ची से छेड़खानी के आरोप में हिरासत में लिया गया था। मृतक के बेटे ने पिता को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। साथ ही दो लोगों पर आत्महत्या को उकसाने का मामला दर्ज कराया । मामले में एसएसपी ने जांच के निर्देश दिए हैं।

गुरसरांय थाना क्षेत्र के गांव सिंगार के रहने वाले 62 साल के राजेंद्र प्रसाद दुबे एक मंदिर के पुजारी थे। उन पर 9 साल की बच्ची से छेड़खानी का मामला दर्ज हुआ था। रविवार को पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर थाने लाई और रात भर उनसे पूछताछ की गई। सोमवार सुबह वह बाथरूम गए थे। जहां उन्होंने लुंगी से फंदा बनाकर उस पर लटक गए। जब काफी देर तक बाहर नहीं आए तो पुलिसकर्मियों को शंका हुई। उन्होंने झांककर देखा तो दंग रह गए। राजेंद्र प्रसाद फंदे पर लटके थे। एसपी ग्रामीण डॉक्टर अरविंद कुमार, सीओ पीयूष पांडेय थाने पहुंचे और घटना की जानकारी ली।। बेटे विनय दुबे ने आरोप लगाया कि गांव वाले हमें बाहर निकालना चाहते हैं। पिता को झूठा फंसाया गया था, जिसे वह सहन नहीं कर सके और दबाव में यह कदम उठाया है।

ये भी पढ़ें:बेतवा एक्सप्रेस में यात्री से मिले 63 लाख, सतना से कानपुर ले जाया जा रहा था रुपय

इस मामले में झांसी मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉक्टर सचिन माहुर ने बताया कि सोमवार सुबह करीब सवार आठ बजे पुलिस राजेंद्र नाम के व्यक्ति को मेडिकल लेकर आई थी। पता चला है कि उन्होंने फांसी लगा ली थी। गले पर फंदे के निशान मिले हैं। इलाज के दौरान करीब सवार दस बजे उनकी मौत हो गई। वहीं, एसएसपी ने बताया कि थाना परिसर के टॉयलेट में पॉक्सो और छेड़छाड़ के आरोपी ने फांसी लगाई है। उसे झांसी इलाज को लाया था। जहां उसकी मौत हो गई। एसपी ग्रामीण को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें:गुटखे के बचे पैसे की खाई टॉफी, फिर मां ने बेटे के साथ जो किया... कांप उठेगी रूह!

गांव में तनाव की स्थिति

पुजारी द्वारा थाने में दी गई जान के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वह फूट-फूटकर रो पडे। वहीं घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई। आनन-फानन में पीएसी को बुलाया गया। हालांकि दिन में स्थिति सामान्य रही। विनय ने बताया कि गांव के कुछ लोग हमें मंदिर से हटाना चाहते हैं। हमारे दो घर हैं। एक में हम लोग रहते हैं और दूसरे घर में जानवर बांधते हैं।

ये भी पढ़ें:प्रेमी के इश्क में प्रेमिका ने रची साजिश, गड़ासे से कटवा दिया पति का गला
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Jhansi News Up News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।