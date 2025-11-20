शादीशुदा युवती से अवैध संबंध, पीछा नहीं छोड़ रहा था पुजारी, मंदिर में हत्या का सनसनीखेज खुलासा
संक्षेप: उत्तर प्रदेश में बदायूं पुलिस ने सर्वेश्वर साइन मंदिर में पुजारी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। शादीशुदा युवती के साथ पुजारी के अवैध संबंध थे। इसी को लेकर युवती के पति और दो भाइयों ने मिलकर पुजारी को मौत के घाट उतार दिया।
उत्तर प्रदेश में बदायूं पुलिस ने सर्वेश्वर साइन मंदिर में पुजारी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। शादीशुदा युवती के साथ पुजारी के अवैध संबंध थे। कई बार मना किया गया था। पंचायत भी हुई थी। इसके बाद भी पुजारी मान नहीं रहा था। इसके बाद युवती के भाइयों ने पुजारी की हत्या कर दी। किसी को शक न हो इसलिए मंदिर में चोरी भी की। सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर भी खोल ले गए थे। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करने के साथ ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया है कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सर्वेश्वर साई मंदिर के पुजारी मनोज कुमार की दो दिन पहले गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारे मंदिर से दो मुकुट और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी चोरी करके ले गए थे। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से कलान थाना क्षेत्र के परौर के रहने वाले दो सगे भाइयों को और उसावा थाना क्षेत्र के मनसा नगला के रहने वाले उनके बहनोई को गिरफ्तार किया है।
पुलिस पूछताछ में दोनों हत्यारों ने बताया कि पुजारी मनोज शंखधार के बड़े भाई के साथ उनकी बड़ी बहन की शादी हुई थी। कुछ समय बाद उनकी बहन की मृत्यु हो गई तो उनकी छोटी बहन अपने बहनोई के घर पर रहने लगी। वहां पुजारी का हमारी छोटी बहन के साथ अवैध संबंध हो गया। पुजारी उससे शादी करना चाहता था लेकिन परिवार वाले राजी नहीं थे। बहन की शादी मनसा नगला के रहने वाले हिमांशु के साथ कर दी थी। इसके बाद भी पुजारी उनकी बहन के साथ संबंध बरकरार रहे।
इसको लेकर कई बार गांव में पंचायत भी हुई और पुजारी को हिदायत दी गई कि वह उनकी बहन का पीछा छोड़ दे। कहा कि पूरी पाप लीला में उनकी छोटी बहन भी पुजारी का साथ दे रही थी और उसने अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया था। परिवार के लोगों ने बहन का उसके पति के साथ समझौता कर दिया लेकिन पुजारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आखिर में दोनों भाई और हिमांशु ने मिलकर मनोज शंखधार की हत्या की साजिश रच डाली। 16 नवंबर की रात को पुजारी की गला दबाकर हत्या कर दी।
पुलिस को गुमराह करने के लिए मंदिर के दो मुकुट और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर चोरी कर लिया ताकि किसी को उन पर हत्या का शक न हो। पुलिस जांच और इलेक्ट्रानिक सर्विलांस में इस पूरी घटना का खुलासा हो गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं।और पढ़ें