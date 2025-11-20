Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPriest did not stop pursuing his sister even after marriage, sensational revelation of murder in temple
शादीशुदा युवती से अवैध संबंध, पीछा नहीं छोड़ रहा था पुजारी, मंदिर में हत्या का सनसनीखेज खुलासा

शादीशुदा युवती से अवैध संबंध, पीछा नहीं छोड़ रहा था पुजारी, मंदिर में हत्या का सनसनीखेज खुलासा

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में बदायूं पुलिस ने सर्वेश्वर साइन मंदिर में पुजारी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। शादीशुदा युवती के साथ पुजारी के अवैध संबंध थे। इसी को लेकर युवती के पति और दो भाइयों ने मिलकर पुजारी को मौत के घाट उतार दिया।

Thu, 20 Nov 2025 12:52 PMYogesh Yadav बदायूं वार्ता
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश में बदायूं पुलिस ने सर्वेश्वर साइन मंदिर में पुजारी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। शादीशुदा युवती के साथ पुजारी के अवैध संबंध थे। कई बार मना किया गया था। पंचायत भी हुई थी। इसके बाद भी पुजारी मान नहीं रहा था। इसके बाद युवती के भाइयों ने पुजारी की हत्या कर दी। किसी को शक न हो इसलिए मंदिर में चोरी भी की। सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर भी खोल ले गए थे। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करने के साथ ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया है कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सर्वेश्वर साई मंदिर के पुजारी मनोज कुमार की दो दिन पहले गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारे मंदिर से दो मुकुट और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी चोरी करके ले गए थे। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से कलान थाना क्षेत्र के परौर के रहने वाले दो सगे भाइयों को और उसावा थाना क्षेत्र के मनसा नगला के रहने वाले उनके बहनोई को गिरफ्तार किया है।

ये भी पढ़ें:सिपाही की शादी रुकवाने पुलिस संग गेस्ट हाउस पहुंची गर्लफ्रेंड, नहीं मिला दूल्हा

पुलिस पूछताछ में दोनों हत्यारों ने बताया कि पुजारी मनोज शंखधार के बड़े भाई के साथ उनकी बड़ी बहन की शादी हुई थी। कुछ समय बाद उनकी बहन की मृत्यु हो गई तो उनकी छोटी बहन अपने बहनोई के घर पर रहने लगी। वहां पुजारी का हमारी छोटी बहन के साथ अवैध संबंध हो गया। पुजारी उससे शादी करना चाहता था लेकिन परिवार वाले राजी नहीं थे। बहन की शादी मनसा नगला के रहने वाले हिमांशु के साथ कर दी थी। इसके बाद भी पुजारी उनकी बहन के साथ संबंध बरकरार रहे।

ये भी पढ़ें:लड़की के उतारे कपड़े, पूरे शरीर पर रगड़ा नींबू, झाड़-फूंक के नाम पर पार कीं हदें

इसको लेकर कई बार गांव में पंचायत भी हुई और पुजारी को हिदायत दी गई कि वह उनकी बहन का पीछा छोड़ दे। कहा कि पूरी पाप लीला में उनकी छोटी बहन भी पुजारी का साथ दे रही थी और उसने अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया था। परिवार के लोगों ने बहन का उसके पति के साथ समझौता कर दिया लेकिन पुजारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आखिर में दोनों भाई और हिमांशु ने मिलकर मनोज शंखधार की हत्या की साजिश रच डाली। 16 नवंबर की रात को पुजारी की गला दबाकर हत्या कर दी।

पुलिस को गुमराह करने के लिए मंदिर के दो मुकुट और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर चोरी कर लिया ताकि किसी को उन पर हत्या का शक न हो। पुलिस जांच और इलेक्ट्रानिक सर्विलांस में इस पूरी घटना का खुलासा हो गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।