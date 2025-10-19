Hindustan Hindi News
रायबरेली के आश्रम में घुसकर बेरहमी से पुजारी का कत्ल, गांव में तनाव

संक्षेप: पुजारी अघोरी बाबा मोहननाथ की लाश आश्रम में मिली। गांववालों ने पुजारी की हत्या की सूचना तत्काल पुलिस को दी। पुजारी के कत्ल की सूचना जंगल में आग की तरह फैली। देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर पुजारी की हत्या क्यों और किसने की?

Sun, 19 Oct 2025 09:28 AMAjay Singh संवाददाता, रायबरेली
यूपी के रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र के मुर्तजा नगर गांव में एक पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने कारे देव आश्रम में घुसकर धारदार हथियार से इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। पुजारी का नाम मोहननाथ अघोरी और उम्र 60 वर्ष थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। पुजारी की हत्या को लेकर गांव में तनाव है। पुलिस हत्या की वजह जानने और हमलावरों को गिरफ्तार करने की कोशिशों में जुटी है।

मिली जानकारी के अनुसार रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र के मुर्तजानगर गांव में कारे देवस्थान आश्रम है। यहां के पुजारी अघोरी बाबा मोहननाथ की लाश आश्रम में मिली। गांववालों ने पुजारी की हत्या की सूचना तत्काल पुलिस को दी। पुजारी की हत्या की सूचना पर देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर पुजारी की हत्या क्यों और किसने की? मौके पर पहुंची पुलिस अपनी जांच में जुटी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घटना शनिवार की रात 12 बजे से दो बजे के बीच हुई।

अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस

पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हमलावर कौन थे यह पता लगाने के लिए पुलिस पूरी कोशिश में जुटी है। आसपास के कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा और आरोपी उसकी गिरफ्त में होंगे। वहीं ग्रामीण, इस घटना को लेकर गुस्से में हैं।

वे पुलिस से जल्द से जल्द घटना के खुलासे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुजारी मोहननाथ अघोरी कई सालों से मंदिर में पूजा-पाठ करते थे। लोग उनके स्वभाव की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पुजारी गांववालों को बहुत प्रिय थे। उनके साथ ऐसा क्यों हुआ इसका जल्द से जल्द पता चलना चाहिए।

