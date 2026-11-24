मकान बनवाने की तैयारी कर रहे लोगाें के लिए राहत की खबर है। सरिया, मौरंग और बालू के दाम घटे हैं। कारोबारियों का दावा है कि अगले 15 दिनों में बिल्डिंग मैटेरियल के दाम गिरेंगे।

मकान बनवाने की तैयारी कर रहे लोगाें के लिए राहत की खबर है।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख सामग्री सरिया, मौरंग, बालू और गिट्टी की कीमतों में गिरावट आई है। 15 दिन के भीतर सरिया दो हजार रुपये प्रति टन सस्ती हो गई है। इसके अलावा मौरंग तीन रुपये और बालू दो रुपये प्रति घन फुट कीमतों में गिरावट आई है। कारोबारियों का मानना है कि बाजार में आपूर्ति बढ़ने के कारण अगले 15 दिनों में दाम और नीचे आ सकते हैं।

लखनऊ में 08 नवम्बर को जो सरिया 62 हजार रुपये प्रति टन बिक रहा था, वह अब घटकर 60 हजार रुपये प्रति टन पर आ गया है। कीमतों में इस गिरावट से उन लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है, जिन्होंने महंगाई के कारण अपना निर्माण कार्य रोक रखा था। वहीं मौरंग और बालू की कीमतों में भी कमी आई है। मौरंग के दाम में 03 रुपये प्रति घन फुट की गिरावट हुई है, जिससे यह 68 रुपये से घटकर 65 रुपये प्रति घन फुट हो गई है। वहीं बालू 02 रुपये सस्ता होकर 32 रुपये से 30 रुपये प्रति घन फुट के स्तर पर आ गया है। इसके अलावा गिट्टी के दाम में भी 02 रुपये प्रति घन फुट की कमी आई है और यह अब 58 रुपये प्रति घन फुट मिल रही है।

सीमेंट और ईंट के दाम स्थिर बाजार में सीमेंट और ईंट की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। 50 किलो सीमेंट की बोरी 350 से 370 रुपये के बीच उपलब्ध है। वहीं लखनऊ ब्रिक क्लिन एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मुकेश मोदी के मुताबिक, ईंटों के दाम भी स्थिर बने हुए हैं और बाजार में ईंट 09 हजार रुपये प्रति हजार के भाव पर बिक रही है। उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ के अध्यक्ष श्याममूर्ति गुप्ता ने बताया कि मानसून के बाद खनन कार्य पूरी तरह शुरू होने और मंडियों में माल की आवक बढ़ने से कीमतों पर दबाव कम हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले दो सप्ताह में निर्माण सामग्री के दामों में और गिरावट देखने को मिल सकती है।

भवन निर्माण सामग्री के दाम निर्माण सामग्री ------ 08 नवम्बर------------ 23 नवम्बर

सरिया---------------- 62 -----------------60 हजार रुपये प्रतिटन

मौरंग---------------- 68------------------ 65 रुपये प्रतिघन फुट

बालू----------------- 32------------------ 30 रुपये प्रतिघन फुट

गिट्टी---------------- 60------------------ 58 रुपये प्रतिघन फुट

ईंट------------------ 09------------------ 09 हजार रुपये प्रति हजार

सीमेंट------------ 350-370 ------------350-370 (50 किलो प्रति बोरी)

खनन सामग्री कहां-कहां से आती है - बालू बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, और सीतापुर

- मौरंग बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी

- गिट्टी महोबा, झांसी, सोनभद्र और मिर्जापुर

- ईंट मोहनलालगंज, गोसाईंगंज, काकोरी, मलिहाबाद, बीकेटी और बाराबंकी

- सरिया कानपुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, दुर्गापुर, और रायपुर