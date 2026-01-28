सोने-चांदी की महंगाई का रिटायरमेंट पर भी असर, अब नहीं मिलेंगे ये मेडल

संक्षेप: आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रेलवे के पास पहले से जो सिल्वर मेडल का स्टॉक उपलब्ध है, उसका उचित लेखा-जोखा कर अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जा सकता है। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसे सोना-चांदी की आसमान छूती कीमतों का असर कहें या फिर कोई और वजह, फिलहाल रेलवे बोर्ड ने सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को दिए जाने वाले गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल की परंपरा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह फैसला लिया गया है। इसके तहत अब सेवानिवृत्त अधिकारियों को गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल प्रदान नहीं किए जाएंगे। पूर्व में जारी बोर्ड के संबंधित पत्रों को निरस्त कर दिया गया है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रेलवे के पास पहले से जो सिल्वर मेडल का स्टॉक उपलब्ध है, उसका उचित लेखा-जोखा कर अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जा सकता है, ताकि उनके उपयोग से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

रेलवे बोर्ड ने सभी भारतीय रेलवे उत्पादन इकाइयों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। यह आदेश रेलवे बोर्ड की प्रधान कार्यकारी निदेशक रेनू शर्मा ने जारी किया है। उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे बोर्ड के आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।