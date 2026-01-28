Hindustan Hindi News
सोने-चांदी की महंगाई का रिटायरमेंट पर भी असर, अब नहीं मिलेंगे ये मेडल

Jan 28, 2026 09:37 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
इसे सोना-चांदी की आसमान छूती कीमतों का असर कहें या फिर कोई और वजह, फिलहाल रेलवे बोर्ड ने सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को दिए जाने वाले गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल की परंपरा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह फैसला लिया गया है। इसके तहत अब सेवानिवृत्त अधिकारियों को गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल प्रदान नहीं किए जाएंगे। पूर्व में जारी बोर्ड के संबंधित पत्रों को निरस्त कर दिया गया है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रेलवे के पास पहले से जो सिल्वर मेडल का स्टॉक उपलब्ध है, उसका उचित लेखा-जोखा कर अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जा सकता है, ताकि उनके उपयोग से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

रेलवे बोर्ड ने सभी भारतीय रेलवे उत्पादन इकाइयों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। यह आदेश रेलवे बोर्ड की प्रधान कार्यकारी निदेशक रेनू शर्मा ने जारी किया है। उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे बोर्ड के आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

सोने-चांदी की मंहगाई में बंद हो गया उधार का कारोबार

सिर्फ मेडल नहीं सोने-चांदी की बेतहाशा बढ़ रही मंहगाई से सराफा कारोबार का ट्रेंड ही बदल गया है। बदले ट्रेंड ने ग्रामीणों के शादी विवाह के समय में ग्राहकों कुछ नगद और फसल की उपज तैयार होने पर भुगतान के वायदों पर होने वाली खरीदारी को बंद कर दिया है। आज के दौर में उधार का कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया है। ये कहें कि खरीद के समय जो दाम तय हो रहा है उस पर ही भुगतान करना होगा। बाद में आने पर दाम बढ़ जाने पर पुराने रेट की कोई गारंटी नहीं रह गई है। उधारी का कारोबार बंद होने से बाजार पर भी असर पड़ा है। 40 से 50 प्रतिशत तक बिक्री पर असर आया है। सराफा कारोबार की बढ़ती कीमतों ने कई पीढ़ियों से सेठ साहूकारों व ग्राहकों के भरोसे को मौजूदा दौर में खत्म कर दिया है।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
