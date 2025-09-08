यूपी में इन क्षेत्रों के आसपास की जमीनों की बढ़ेंगी कीमतें, डेढ़ से दो गुना तक होंगे सर्किल रेट

औद्योगिक पार्कों के आसपास के क्षेत्रों के भूमि की कीमतें बढ़ाने की तैयारी है। उच्च स्तर पर हुई बैठक में सटे हुए इलाकों की सर्किल दर कम से कम डेढ़ से दोगुना किए जाने का सुझाव दिया गया है।

यूपी के औद्योगिक पार्कों के आसपास के क्षेत्रों के भूमि की कीमतें बढ़ाने की तैयारी है। उच्च स्तर पर हुई बैठक में सटे हुए इलाकों की सर्किल दर कम से कम डेढ़ से दोगुना किए जाने का सुझाव दिया गया है। प्रदेश में औद्योगिक पार्कों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। औद्योगिक पार्कों के अंदर भूमि की कीमतें कम होती हैं। स्टांप शुल्क में भी नीति के अनुसार छूट दी जा रहा है, लेकिन इसके आसपास के इलाकों की जमीन की कीमतें काफी तेजी से बढ़ रही हैं। इससे लोग मोटा मुनाफा काम रहे हैं। औद्योगिक पार्कों के आसपास के क्षेत्रों में विकास पर काफी पैसे सरकारी विभागों द्वारा खर्च किया जा रहा है।

पिछले दिनों उच्च स्तर पर बैठक हुई थी। इसमें विचार-विमर्श के दौरान यह चर्चा हुई कि औद्योगिक पार्क में स्टांप शुल्क देयता के लिए पूरे पार्क को इकाई माना जाए। पार्क में स्थित भूमि का मूल्यांकन कर न्यूनतम दर निर्धारित की जाए। इसके लिए डीएम द्वारा सभी हितधारकों, विभाग, संस्था के साथ विचार-विमर्श किया जाए। इसके लिए गणना का सिद्धांत औद्योगिक पार्क विकसित करने वाले निवेशकर्ता एवं उसके द्वारा पहली बार विक्रय किए गए भूखंडों पर ही लागू होगा।