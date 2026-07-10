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आपराधिक मामले में जमानत पाए व्यक्ति को विदेश जाने से रोकना गलत, हाई कोर्ट ने रद्द किया स्पेशल कोर्ट का आदेश

By Dinesh Rathour
प्रयागराज, विधि संवाददाता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में आरोपी को विदेश यात्रा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से इनकार करने के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) महराजगंज के आदेश को रद्द कर दिया है।

आपराधिक मामले में जमानत पाए व्यक्ति को विदेश जाने से रोकना गलत, हाई कोर्ट ने रद्द किया स्पेशल कोर्ट का आदेश

Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में आरोपी को विदेश यात्रा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से इनकार करने के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) महराजगंज के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मदनपाल सिंह ने महराजगंज जिले के कोतवाली थानाक्षेत्र निवासी वजीर आलम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

मामला 2021 के एक आपराधिक केस से जुड़ा है, जिसमें आईपीसी की धारा 323, 504, 325 व 308 के तहत कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज है। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची पर दो नाबालिग बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता की जिम्मेदारी है। वह रोजगार के लिए विदेश जाना चाहता है। यह भी बताया गया कि मुकदमे की पैरवी उसके परिवार के सदस्य (सह अभियुक्त) करेंगे। याची ने अदालत में हाजिर होने का वचन भी दिया।

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विदेश यात्रा का अधिकार भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार

कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने पाया कि विशेष अदालत ने एनओसी अस्वीकार करने के लिए कोई ठोस कारण दर्ज नहीं किया और केंद्र सरकार की 25 अगस्त 1993 की अधिसूचना पर भी विचार नहीं किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि याची पहले किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया है और मामले में अधिकतम सजा सात वर्ष से कम है, यानी अपराध जघन्य श्रेणी में नहीं आता। हाईकोर्ट ने विशेष अदालत का आदेश रद्द करते हुए निर्देश दिया कि याची 10 दिन के भीतर नया प्रार्थना पत्र दाखिल करता है तो उसका निस्तारण 15 दिन के भीतर विहित सिद्धांतों के आलोक में किया जाए।

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पांच वर्षीय बच्ची का भविष्य संवारने को पिता को मिली अभिरक्षा

वहीं दूसरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांच वर्षीय बच्ची की अभिरक्षा मां से लेकर अस्थायी तौर पर उसके पिता को सौंपने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन ने पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची पिता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी अवैध रूप से उसकी मां चांदनी जायसवाल की अभिरक्षा में है। इससे पहले भी वर्ष 2025 में इसी तरह की याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 के आ देश में पिता को हर महीने रविवार सुबह 10 से 12 बजे तक वीडियो कॉलिंग के जरिए बेटी से मिलने का अधिकार दिया था। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि यह अधिकार व्यावहारिक रूप से बेकार साबित हुआ क्योंकि विपक्षी मुलाकात में लगातार बाधा डालते रहे। साथ ही आरोप लगाया कि बच्ची को उसकी उम्र से परे अनुचित और आपत्तिजनक बातें सिखाई गई हैं, जो यह दर्शाता है कि मां की अभिरक्षा बच्ची के मानसिक और शारीरिक हित में नहीं है। मां के अधिवक्ता ने सभी आरोपों को निराधार व झूठा बताते हुए कहा कि पति-पत्नी के बीच गंभीर वैवाहिक विवाद है इसलिए दोनों साथ नहीं रह सकते लेकिन बच्ची की कम उम्र को देखते हुए उसकी अभिरक्षा मां के पास ही रहनी चाहिए।

पिता के घर जाकर बच्ची से मिल सकती है मां

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने खुद बच्ची से बातचीत की। बच्ची ने पिता पर यौन उत्पीड़न और मारपीट के गंभीर आरोप लगाते हुए उसके साथ रहने से इनकार किया। हालांकि कोर्ट ने पाया कि बच्ची जिस तरह से घटनाओं का वर्णन कर रही थी, वह उसकी उम्र और समझ से कहीं आगे था, जिससे स्पष्ट होता है कि उसे यह बातें सिखाई गई हैं। कोर्ट ने कहा कि इतनी छोटी बच्ची को मां-बाप की लड़ाई में मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए था लेकिन मां ने ऐसा किया है, जो बच्ची के भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोर्ट ने कहा बच्ची की अभिरक्षा अगली सुनवाई तक अस्थायी रूप से पिता को सौंपी जाए। मां पिता के घर जाकर बच्ची से मिल सकेंगी और वीडियो कॉल के जरिए भी बात कर सकेगी, इसकी सुविधा पिता को करानी होगी। मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी, जिसमें पिता को बच्ची के साथ स्वयं पेश होना होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को पिता-पुत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

Dinesh Rathour

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Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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