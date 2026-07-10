आपराधिक मामले में जमानत पाए व्यक्ति को विदेश जाने से रोकना गलत, हाई कोर्ट ने रद्द किया स्पेशल कोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में आरोपी को विदेश यात्रा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से इनकार करने के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) महराजगंज के आदेश को रद्द कर दिया है।

Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में आरोपी को विदेश यात्रा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से इनकार करने के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) महराजगंज के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मदनपाल सिंह ने महराजगंज जिले के कोतवाली थानाक्षेत्र निवासी वजीर आलम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

मामला 2021 के एक आपराधिक केस से जुड़ा है, जिसमें आईपीसी की धारा 323, 504, 325 व 308 के तहत कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज है। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची पर दो नाबालिग बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता की जिम्मेदारी है। वह रोजगार के लिए विदेश जाना चाहता है। यह भी बताया गया कि मुकदमे की पैरवी उसके परिवार के सदस्य (सह अभियुक्त) करेंगे। याची ने अदालत में हाजिर होने का वचन भी दिया।

विदेश यात्रा का अधिकार भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने पाया कि विशेष अदालत ने एनओसी अस्वीकार करने के लिए कोई ठोस कारण दर्ज नहीं किया और केंद्र सरकार की 25 अगस्त 1993 की अधिसूचना पर भी विचार नहीं किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि याची पहले किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया है और मामले में अधिकतम सजा सात वर्ष से कम है, यानी अपराध जघन्य श्रेणी में नहीं आता। हाईकोर्ट ने विशेष अदालत का आदेश रद्द करते हुए निर्देश दिया कि याची 10 दिन के भीतर नया प्रार्थना पत्र दाखिल करता है तो उसका निस्तारण 15 दिन के भीतर विहित सिद्धांतों के आलोक में किया जाए।

पांच वर्षीय बच्ची का भविष्य संवारने को पिता को मिली अभिरक्षा वहीं दूसरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांच वर्षीय बच्ची की अभिरक्षा मां से लेकर अस्थायी तौर पर उसके पिता को सौंपने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन ने पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची पिता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी अवैध रूप से उसकी मां चांदनी जायसवाल की अभिरक्षा में है। इससे पहले भी वर्ष 2025 में इसी तरह की याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 के आ देश में पिता को हर महीने रविवार सुबह 10 से 12 बजे तक वीडियो कॉलिंग के जरिए बेटी से मिलने का अधिकार दिया था। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि यह अधिकार व्यावहारिक रूप से बेकार साबित हुआ क्योंकि विपक्षी मुलाकात में लगातार बाधा डालते रहे। साथ ही आरोप लगाया कि बच्ची को उसकी उम्र से परे अनुचित और आपत्तिजनक बातें सिखाई गई हैं, जो यह दर्शाता है कि मां की अभिरक्षा बच्ची के मानसिक और शारीरिक हित में नहीं है। मां के अधिवक्ता ने सभी आरोपों को निराधार व झूठा बताते हुए कहा कि पति-पत्नी के बीच गंभीर वैवाहिक विवाद है इसलिए दोनों साथ नहीं रह सकते लेकिन बच्ची की कम उम्र को देखते हुए उसकी अभिरक्षा मां के पास ही रहनी चाहिए।