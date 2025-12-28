Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsPrevent religious conversions using AI CM Yogi explains strategy to officers during police brainstorming session
एआई का इस्तेमाल कर रोकें धर्मांतरण, पुलिस मंथन में सीएम योगी ने अफसरों को समझाई तरकीब

संक्षेप:

मुख्यमंत्री रविवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस मंथन के समापन पर आयोजित पदक अलंकरण समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने तीन साल में मुख्यमंत्री पुलिस पदक पाने वाले अफसरों व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया।

Dec 28, 2025 06:57 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
पुलिस मंथन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण रोकने को लेकर तरकीब समझाई। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि ‘अंतरराष्ट्रीय अनुदानित धर्मान्तरण रैकेट’ की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वित्तीय ट्रेल, तकनीकी विश्लेषण एवं आधुनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को और मजबूत किया जाए। पुलिस को धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खात्मा करने के लिए जीरो टालरेंस की नीति अपनानी होगी। इसमें संलिप्त गिरोह को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं नेपाल से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से उत्पन्न हो रही आतंकवादी गतिविधियों के नए आयामों का गहन विश्लेषण करते हुए सीमा निगरानी (सर्विलांस) को और अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री रविवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस मंथन के समापन पर आयोजित पदक अलंकरण समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने तीन साल में मुख्यमंत्री पुलिस पदक पाने वाले अफसरों व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने साइबर अपराध को रोकने के लिए एक साइबर मुख्यालय बनाने के भी निर्देश दिए। अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने को कहा मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग, दुष्प्रचार, डार्कवेब, साइबर अपराध और आतंकी नेटवर्क जैसी चुनौतियों से निपटने के निर्देश दिए।

सौहार्द्र बिगाड़ने वालों पर करें कार्रवाई

सीएम योगी ने कहा कि सोशल मीडिया पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले किसी भी पोस्ट का संज्ञान लेकर तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जाति व धर्म के नाम पर समाज को बांटने वालों के खिलाफ किसी तरह की नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग महापुरुषों के नाम का गलत इस्तेमाल कर नए-नए संगठन बनाकर माहौल बिगाड़ने में लिप्त लोगों की पृष्ठभूमि की जांच कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। उन्होंने हर कार्रवाई कानून के दायरे में करने की नसीहत भी दी। नशीले पदार्थों की तस्करी में हुई कार्रवाई की सराहना की मुख्यमंत्री ने आतंकवाद के साथ ही नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त गिरोह पर की गई कार्रवाई की सराहना भी की।

अपराधियों का नेटवर्क पूरी तरह से तोड़ने की जरूरत

सीएम योगी बोले, इन गिरोह पर और अधिक कार्रवाई की जरूरत है। इसके लिए विभागीय समन्वय और सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचनाएं साझा कर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। हर हाल में अपराधियों का नेटवर्क पूरी तरह से तोड़ने की जरूरत है। उन्होंने गो-तस्करी में सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी को ही पर्याप्त नहीं बताया बल्कि गिरोहों के सरगना पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। आगरा पुलिस कमिश्नर की तारीफ की मुख्यमंत्री ने आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि धर्मातरण गिरोह का आगरा पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से खात्मा किया। इस मुद्दे पर उनके प्रस्तुतीकरण को भी सराहा। कहा कि बलरामपुर और आगरा में धर्मांतरण के बड़े गिरोह का खुलासा हुआ। इसमें लगे अपराधियों को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है।

CM Yogi UP Police Up Latest News
