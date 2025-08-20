प्यार में धर्म परिवर्तन का दबाव, इनकार पर युवती की हत्या, एनकाउंटर में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

यूपी में सुलतानपुर के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला हत्या में तब्दील हो गया है। आरोप लगाया है कि ग्राम नारामधईपुर निवासी शमीम पुत्र इसराईल व उसके परिजनों ने युवती पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाया था। मना करने पर षड्यंत्रपूर्वक युवती की हत्या कर शव को अंबेडकर नगर रेलवे फुट ब्रिज पर फांसी के फंदे से लटका दिया गया। बताया जा रहा है कि युवती प्रेम का प्रसंग था। युवक की युवती से बातचीत होती थी।

मृतका की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ममरेजपुर टांडा, जिला अम्बेडकर नगर में सिलाई व कम्प्यूटर कोर्स का प्रशिक्षण कर रही थी। 16 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व पर वह घर आई थी और अगले दिन प्रशिक्षण केंद्र के लिए निकली थी। लेकिन उसी दिन दोपहर बाद वह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। युवती की मां कहना है। बेटी की युवक से बातचीत होती थी। युवती के मां का आरोप है कि शमीम, उसके पिता इसराईल और भाई वसीम तथा कसीम लगातार युवती पर इस्लाम धर्म अपनाकर शादी करने का दबाव डाल रहे थे। इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। परिजनों का कहना है कि इन्हीं रंजिशों के चलते युवती की हत्या की गई। इसी मामले में मुख्य आरोपी शमीम को पुलिस ने मंगलवार की रात मुठभेड़ में दबोच लिया। बताया जाता है कि शमीम दोस्तपुर ब्लॉक चौराहे से कादीपुर की ओर जा रहा था। बेथरा नहर के पास पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो शमीम ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से शमीम के दाहिने पैर में चोट आई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।