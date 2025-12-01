SIR में लगे BLO पर अब दबाव होगा कम, मदद को लगी कई विभागों के अफसर-कर्मचारियों की ड्यूटी

Hindustan Hindi News
यूपी में मतदाता पुनरीक्षण अभियान में जुटे तीन बीएलओ के सुसाइड करने और कई के अलग अलग कारणों से मौत को देखते हुए दबाव कम करने की कवायद शुरू हो गई है। बीएलओ की मदद के लिए अब कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाया गया है।

Mon, 1 Dec 2025 01:10 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
­मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर अभियान में लगे बीएलओ की मौतों के बाद दबाव कम करने की कवायद शुरू की गई है। बीएलओ की मदद के लिए बड़े स्तर पर छात्रों और दूसरे विभागों के अफसर-कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। नगर निगम के जेडएसओ और सुपरवाइजर भी इसी कार्य में तैनात कर दिए गए हैं। अभी तक कुल 47 फीसदी ही भरे गए गणना प्रपत्रों का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज किया गया है। बीते दिनों बीएलओ फार्म भरवाने के बढ़ते दबाव के कारण हुए हादसे के बाद यह कदम उठाया गया है। इस कदम से उम्मीद है कि निर्धारित समय तक फार्म पूरा कर जमा कर दिए जाएंगे।

एसआईआर के लिए बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। साथ ही निगरानी के लिए एफएसडीए के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भी ड्यूटी लगाई गई है। एडीएम प्रशासन शुभी सिंह ने बताया कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में किसी न किसी कॉलेज के छात्रों को वॉलेंटियर की भूमिका में लगाया गया है। इनकी संख्या 1000 के करीब है। इनके अलावा ब्लॉक स्तर पर बीडीओ, ग्राम स्तर पर पंचायत सचिवों को तैनात किया गया है।

कृषि, सिंचाई विभाग के कर्मी भी तैनात

कृषि, सिंचाई, उद्यान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है। ऐसे में इस सप्ताह एसआईआर के कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। दरअसल, गणना प्रपत्र बांटना और उसे भरवाकर वापस लेना लम्बी प्रक्रिया है। एक बीएलओ को 50 घरों के फार्म भरवाने में ही पांच से 10 दिन लग जा रहे हैं। रविवार को चुनाव आयोग ने समय सीमा बढ़ा दी लेकिन बावजूद इसके अब तक 50 फीसदी से ज्यादा काम बचा हुआ है।

वार्डेन भी मदद करेंगे

बीएलओ की मदद के लिए रविवार को सिविल डिफेंस को भी निर्देश दे दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र में स्थित पांच विधान सभा इलाकों में सिविल डिफेंस के वार्डेन बीएलओ की मदद करेंगे। चीफ वार्डेन अमरनाथ मिश्र ने बताया कि इस संबंध में सहयोग के लिए सभी वार्डेन से अपील की गई है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। एक हजार के करीब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में किसी न किसी कॉलेज के छात्रों को वॉलेंटियर बनाया गया है।