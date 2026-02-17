अयोध्या राम मंदिर में 4 घंटे बिताएंगी राष्ट्रपति मुर्मु, सबसे पहले करेंगी रामलला का दर्शन
राष्ट्रपति मुर्मु अयोध्या राम मंदिर में 4 घंटे बिताएंगी। सबसे पहले वह रामलला के दर्शन करेंगी। पुनः दूसरे तल पर राम नाम मंदिर व ग्रंथागार की प्रतिष्ठा के लिए आयोजित पूजन में यजमान के रूप में सम्मिलित होंगी।
अयोध्या के राम मंदिर में 19 मार्च को चैत्र नवरात्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का आगमन तय है। वह यहां चार घंटे बिताएंगी। सबसे पहले वह रामलला के दर्शन करेंगी। पुनः दूसरे तल पर राम नाम मंदिर व ग्रंथागार की प्रतिष्ठा के लिए आयोजित पूजन में यजमान के रूप में सम्मिलित होंगी। इसके बाद राम मंदिर निर्माण में सहभागी कार्मिकों को सम्मानित करेंगी। इस अवसर पर उनका सम्बोधन भी होगा। इस तरह उनका करीब चार घंटे का कार्यक्रम होगा।
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदेन सदस्य व भवन-निर्माण समिति चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल मिनट टू मिनट कार्यक्रम के बाद ही निश्चित रूप से पूरा विवरण स्पष्ट होगा। उन्होंने बताया कि 19 मार्च में अतिथियों को आमंत्रित करने और उनकी सूची को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय की है। इस बीच राज्यपाल आनंदी बेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को भी राष्ट्रपति के प्रोटोकाल के दृष्टिगत तय माना जा रहा है। समिति चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर के परकोटे व सप्त मंडपम में आम श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के विषय पर चर्चा हो चुकी है और रामनवमी के बाद ही दर्शन संभव होगा। उन्होंने बताया कि भीड़ नियंत्रण के अनुभव के लिए अधिकतम 15 सौ श्रद्धालुओं से दर्शन शुरू कराया जाएगा। फिर क्रमशः श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी।
अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में श्रद्धालुओं के प्रवेश के सिस्टम पर मंथन:
भवन-निर्माण समिति चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर में निर्माण कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। समिति मुख्य जिम्मेदारी अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय का निर्माण पूरा कराने की है। उन्होंने बताया कि यहां प्रस्तावित 20 गैलरियों का निर्माण सेवेन डी तकनीक पर चल रहा है जो कि आईआईटी चेन्नई व ईआईएल के विशेषज्ञों की देखरेख में यूपीआरएनएन के द्वारा किया जा रहा है। बताया गया कि यह निर्माण कार्य सितम्बर 2026 तक पूरा हो जाएगा। इसके उपरांत यहां श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रवेश का सिस्टम नि: शुल्क होगा अथवा सशुल्क इस पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा सभी गैलरियों की थीम से सम्बन्धित कंटेंट की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है।
12 मिनट का एपीसोड दिखाया जाएगा
उन्होंने यह भी बताया कि संग्रहालय में हनुमान जी के जीवन प्रसंगों पर आधारित एक अतिरिक्त गैलरी का भी निर्माण चल रहा है। आईआईटी चेन्नई के तकनीकी विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार हो रही इस गैलरी में 12 मिनट का एपीसोड दिखाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस गैलरी में निर्धारित संख्या में सीटें लगाई जाएंगी। इसके कारण निर्धारित सीटों के लिहाज से ही दर्शनार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राम मंदिर में हुतात्मा कारसेवकों की स्मृति में निर्माणाधीन स्मारक स्तंभ का निर्माण झांसी ग्रेनाइट से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसका निर्माण 31 अप्रैल तक पूरा हो सकेगा। इसी तरह रामलला के अस्थाई मंदिर के स्मारक का निर्माण भी चल रहा है जो कि 31 मार्च तक हो सकेगा।
