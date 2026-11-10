दिवाली पर घर आए राष्ट्रपति भवन के सुरक्षाकर्मी को मारी गोली, पिता पर भी फायरिंग
यूपी के बागपत में दिवाली पर घर आए राष्ट्रपति भवन के सुरक्षाकर्मी को गोली मार दी गई। घर के बाहर मौजूद उसके पिता पर भी तीन युवकों ने तमंचे से फायरिंग कर दी। सिर में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। युवक की हालत गंभीर है।
बागपत, संवाददाता। दीपावली पर रमाला क्षेत्र के गांव गोपालपुर खड़ाना में रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। जहां दीवाली की छुट्टी पर घर आए राष्ट्रपति भवन में तैनात अंगरक्षक युवक को गोली मार दी गई। घर के बाहर मौजूद उसके पिता पर भी तीन युवकों ने तमंचे से फायरिंग कर दी। सिर में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा, जबकि दूसरे के सिर पर लाठी-डंडों से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। परिजन घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से एक युवक को गंभीर हालत में मेरठ रेफर कर दिया। घटना के बाद से पीड़ित परिवार में दहशत में है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
गांव निवासी सौरभ वर्ष 2021 में राष्ट्रपति के अंगरक्षक के रूप में भर्ती हुए थे। इस समय सौरभ की तैनाती राष्ट्रपति भवन में है। गोपालपुर खड़ाना निवासी जनकराज ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि दीपावली की रात करीब नौ बजे वह और उनके बेटे सौरभ और विनीत घर के सामने खड़े थे। इस दौरान गांव के धीरज और मोनू, एक अन्य के साथ वहां पहुंचे। आरोप है कि तीनों के हाथों में तमंचे और लाठी-डंडे थे। आरोपियों ने रंजिश के चलते बेटों से गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर हमलावरों ने तमंचे से फायरिंग कर दी। इस दौरान एक गोली सौरभ के सिर में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद आरोपियों ने विनीत पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। सिर में चोट लगने से विनीत भी गंभीर रूप से घायल हो गया।
मौके पर चीख-पुकार मच गई
अचानक हुई फायरिंग और मारपीट से मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग मौके की तरफ दौड़े तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। परिजनों और ग्रामीणों ने दोनों घायलों को बड़ौत के अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने सौरभ को मेरठ रेफर कर दिया। पीड़ित जनकराज ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
दो टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही
बड़ौत सीओ अंशु जैन ने बताया कि रंजिश में संघर्ष की वारदात हुई है। घायल एक युवक का मेरठ में इलाज चल रहा है। वहीं, युवक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की दो टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही हैं
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें