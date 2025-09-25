राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मथुरा में, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पर श्रद्धालु सुबह नहीं कर सके दर्शन

यूपी के मथुरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन के कारण गुरुवार सुबह श्रद्धालु वृंदावन के बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर सके। श्रद्धालुओं को मंदिर जाने के रास्ते से पहले ही रोक दिया। सुबह बांके बिहारी मंदिर और उसके मार्ग पर सन्नाटा पसरा रहा।

यूपी के मथुरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन के कारण गुरुवार सुबह श्रद्धालु वृंदावन के बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर सके। श्रद्धालुओं को मंदिर जाने के रास्ते से पहले ही रोक दिया। सुबह बांके बिहारी मंदिर और उसके मार्ग पर सन्नाटा पसरा रहा। वहां सिर्फ पुलिस के जवान ही दिख रहे थे। द्रौपदी मुर्मू सुबह 10:25 बजे बांके बिहारी मंदिर पहुंचीं।

बांके बिहारी मंदिर में करीब एक घंटे पहले ही श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया गया। मंदिर ही नहीं मंदिर जाने वाले मार्गों पर भी श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया। जिससे मार्ग और मंदिर में सन्नाटा पसर गया। बांके बिहारी मंदिर को आज भव्य तरीके से सजाया गया था। सुबह 10:25 बजे राष्ट्रपति बांके बिहारी मंदिर पहुंच गयीं और वहां बिहारी जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की।

राष्ट्रपति का स्टेशन पहुंचने पर हुआ स्वागत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु गुरुवार को सुबह करीब 10 बजे वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पहुंचीं। रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रपति का स्वागत गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी द्वारा किया गया। राष्ट्रपति की स्पेशल ट्रेन जैसे ही वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंची, उनके स्वागत में नफीरी बजने लगी। नफीरी पर फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी की धुन बजने लगी। महापौर विनोद कुमार अग्रवाल, अपर पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ, मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने भी उनका स्वागत किया।