राष्ट्रपति के आगमन पर आज मथुरा वृंदावन में कई रूट डायवर्ट, ये रास्ते रहेंगे बंद, देखें डिटेल

25 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के मथुरा-वृंदावन आगमन पर सुबह 7:00 बजे से लेकर उनके रवाना होने तक मथुरा- वृंदावन के कई रूट डायवर्ट हैं और कई रूटों पर यातायात उनके आगमन के दौरान बंद रहेगा। ऐसे में आप घर से निकलने से पूर्व रूट की जानकारी कर लें, अन्यथा परेशान होना पड़ सकता है।

मथुरा शहर की यातायात व्यवस्था गोवर्धन चौराहा एवं मण्डी चौराहा से भूतेश्वर की ओर जाने वाले सभी प्रकार के पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे । रोडवेज बसें औद्योगिक क्षेत्र / जयगुरुदेव एनएच-19 होकर मालगोदाम तक आयेगी एवं इसी मार्ग से वापस जाएंगी। भूतेश्वर तिराहा से श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ सभी प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय प्रतिबन्धित रहेंगे। गोकुल रेस्टोरेन्ट से मसानी चौराहा की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे।

कल्याणं करोति बैरियर से मसानी चौराहा की ओर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे। मसानी चौराहा से डीगगेट, भूतेश्वर तिराहा की ओर, लाल दरबाजा से गोकरण तिराहा ओर मसानी की ओर, चौक बाजार से भरतपुर गेट की ओर, विश्रामघाट से छत्ता बाजार होते हुए होलीगेट को आने वाले, आर्य समाज फाटक से होलीगेट को आने वाले, नगर निगम चौराहा से होलीगेट की तरफ तीन-चार पहिया वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे।

विकास बाजार से होलीगेट को आने वाले वाहन, क्वालिटी तिराहा से होलीगेट आने वाले वाहन, घनश्याम आश्रम अम्बाखार के सामने तिराहा पर बैरियर (रंगेश्वर महादेव मन्दिर का पिछला गेट) से अन्तापाड़ा चौराहा की ओर आने वाले वाहन, राजेश्वर महादेव मन्दिर तिराहा पर बैरियर जनरल गंज से ठाकुर श्री कुब्जा कृष्ण मन्दिर की ओर आने वाले वाहन, यादव चौराहा से श्री कृष्ण जन्मभूमि गेट नं.-3 निकट थाना गोविन्दनगर की ओर आने वाले वाहन, मछली फाटक पुल ढलान टैंक चौराहा की ओर से स्टेट बैंक चौराहा, नया बस स्टेण्ड की ओर सभी वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे। रेलवे ग्राउण्ड निकट धौली प्याऊ से स्टेट बैंक चौराहा की ओर वहीं नहीं जा सकेंगे।

चौक बाजार से मिलन तिराहा की ओर, भैस बहोरा केआर डिग्री कॉलेज तिराहा से अमरनाथ कट व भरतपुर गेट / कोतवाली की ओर समस्त प्रकार के वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे । स्टेट बैंक चौराहा से भरतपुर गेट की ओर चार पहिया वाहन , कॉमर्शियल, ऑटो, ई-रिक्शा बंद रहेंगे। एनएच-19 बजरंग धर्मकांटा अण्डरपास महोली रोड /एफसीआई गोदाम तिराहा से नया बस स्टैंड की ओर भारी / कॉमर्शियल वाहन रोडवेज बसें पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगी। कृष्णा नगर बिजलीघर तिराहा / फायर सर्विस कट से भूतेश्वर की ओर चार पहिया टैम्पू / ई-रिक्शा प्रतिबन्धित रहेंगे।

वृंदावन में प्रतिबंध आगरा दिल्ली साइड सर्विस रोड कट से छटीकरा अंडरपास की ओर वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय समस्त वाहन बंद रहेंगे। गरुड़ गोविन्द गेट से छटीकरा अंडरपास की ओर, चारधाम गेट के पास लगे बैरियर से छटीकरा अंडरपास की ओर रॉग साइड वाहन, छटीकरा से वृन्दावन की ओर वाहन बंद रहेंगे। वैष्णोदेवी पार्किंग से सभी भारी वाहन वृन्दावन की ओर बंद रहेंगी। रुक्मिणी विहार गोलचक्कर से वृन्दावन की ओर समस्त भारी वाहन, सौफुटा तिराहा से अटल्ला की ओर समस्त वाहन, वृन्दावन कट , पानीगांव से वृन्दावन की ओर, पानी घाट तिराहे (यमुना पुल) से परिक्रमा मार्ग की ओर, पानीगांव चौराहा से सौ-सैया कस्वा वृन्दावन की ओर भारी वाहन प्रतिबन्धित। जैत के पास कट एनएच-19 से रामताल चौराहा व सुनरख रोड की ओर भारी वाहन का प्रवेश नहीं। सौ-सैया तिराहा से मसानी की ओर, केशवधाम चौकी चौराहा से पापड़ी चौराहा की ओर, पापडी चौराहा से रमणरेती चौकी की ओऱ वाहन बंद रहेंगे।