Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

राष्ट्रपति 19 मार्च को आएंगी अयोध्या राम मंदिर, करेंगी राम नाम की पट्टिका की स्थापना

Feb 26, 2026 08:08 am ISTSrishti Kunj कमलाकान्त सुन्दरम, अयोध्या
share Share
Follow Us on

अयोध्या राम मंदिर में वासंतिक नवरात्र के पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के आगमन का संभावित कार्यक्रम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को मिल गया है। इसके मुताबिक राष्ट्रपति राम मंदिर में डेढ़ घंटे का समय गुजारेंगी।

राष्ट्रपति 19 मार्च को आएंगी अयोध्या राम मंदिर, करेंगी राम नाम की पट्टिका की स्थापना

अयोध्या राम मंदिर में वासंतिक नवरात्र के पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के आगमन का संभावित कार्यक्रम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को मिल गया है। इसके मुताबिक राष्ट्रपति राम मंदिर में डेढ़ घंटे का समय गुजारेंगी। वह राम मंदिर के दूसरे तल पर राम नाम मंदिर में कांची शंकराचार्य स्वामी विजयेन्द्र सरस्वती द्वारा पूजित श्रीराम यंत्र स्थापना के पूजन में यजमान के रूप में शामिल होंगी।

इसके साथ ही राष्ट्रपति रजत प्लेट पर स्वर्णांकित राम नाम की पट्टिका की भी स्थापना कराएंगी। इस पूजन का निर्धारित मुहूर्त 19 मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे है। यह जानकारी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरि ने हिन्दुस्तान को शिष्टाचार भेंट में दी। उन्होंने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास ने राम नाम की बड़ी महिमा बताई है। उन्होंने कहा कि सनातन उपासना परम्परा में साकार व निराकार ब्रह्म की परिकल्पना की गयी है।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में नए रूट पर मेट्रो के लिए सर्वे शुरू, इस इलाके में दौड़ाने की तैयारी

निराकार ब्रह्म के उपासक निर्गुण संत कहलाते हैं। संत कबीर दास इस परम्परा के उपासक थे। उन्होंने बताया कि इसीलिए राम नाम मंदिर की स्थापना की जा रही है। उन्होंने बताया कि रजत पट्टिका साढ़े तीन फिट की है और इसके मध्य में स्वर्णाक्षरों में ‘राम’ नाम अंकित है। यह पट्टिका अयोध्या आ गयी है। इसका निर्माण मुम्बई में किया गया।

ग्रंथागार नहीं बल्कि प्राचीन ग्रंथों का संग्रहण किया जाएगा

तीर्थ क्षेत्र कोषाध्यक्ष महंत गिरि ने राम मंदिर के दूसरे तल पर ग्रंथागार की स्थापना से इन्कार करते हुए बताया कि यहां प्राचीन काल की हस्त लिखित दुर्लभ पांडुलिपियों को संरक्षित करने की योजना है न कि ग्रंथागार बनाने की। उन्होंने बताया कि इसके लिए काफी लोगो ने सम्पर्क किया है लेकिन सम्बन्धित लोगों के संरक्षित पांडुलिपि दुर्लभ कोटि की है अथवा नहीं उसका परीक्षण विशेषज्ञों की टीम करेगी । उसके बाद ही यहां संरक्षित करने पर विचार होगा।

ये भी पढ़ें:12 की जगह छह घंटे में मेरठ से प्रयागराज, गंगा एक्सप्रेस का काम पूरा, ट्रायल जारी

उन्होंने बताया कि परीक्षण के लिए विशेषज्ञों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि जहां से भी प्राचीन पांडुलिपियों की सूचना मिलेगी। पहले उसका विवरण हासिल किया जाएगा। और जरुरत के अनुसार विशेषज्ञ यथास्थान पर जाकर पांडुलिपि की प्राचीनता का परीक्षण करेंगे। उनकी संस्तुति के बाद ही पांडुलिपियों को राम मंदिर में संरक्षित कराया जाएगा।

परकोटे के किसी मंदिर में ध्वजारोहण नहीं करेंगी राष्ट्रपति

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरि का कहना है कि पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों परकोटे के मंदिरों में ध्वजारोहण की योजना थी लेकिन यह योजना स्थगित कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति का जो समय निर्धारित उसमें ध्वजारोहण के लिए समय नहीं बचता है। इसके चलते यह योजना को ड्राप कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:जर्मनी ने यूपी में ड्रोन हब बनाने में दिखाई रुचि, केशव मौर्य के साथ बैठकें

उन्होंने बताया कि राम नाम मंदिर में स्थापना के पूजन में राष्ट्रपति मुर्मु के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले व कर्नाटक धर्मस्थल मंदिर के धर्माधिकारी पद्मभूषण वीरेंद्र हेगड़े के अलावा केरल की आध्यात्मिक धर्मगुरु माता अमृतानंदमयी देवी जिन्हें अम्मा के नाम से जाना जाता है, को भी आमंत्रित किया गया है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Ayodhya News Ayodhya Ram Mandir Ayodhya Ram mandir Dhwajarohan अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |