Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPresident Droupadi Murmu to Inaugurate Ayodhya Ramotsav on 19 March with CM Yogi Anandiben Patel
राष्ट्रपति 19 मार्च को करेंगी अयोध्या रामोत्सव का अनावरण, पधारेंगे शंकराचार्य विजयेन्द्र सरस्वती

राष्ट्रपति 19 मार्च को करेंगी अयोध्या रामोत्सव का अनावरण, पधारेंगे शंकराचार्य विजयेन्द्र सरस्वती

संक्षेप:

रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में रामोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। यह आयोजन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र व उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानि 19 मार्च को यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो रहा है।

Feb 12, 2026 01:03 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, अयोध्या
share Share
Follow Us on

भगवान राम के प्राकट्योत्सव का पर्व रामनवमी का उत्सव चैत्र नवरात्र के पहले दिन से मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अयोध्या में राम नवमी मेला को राष्ट्रीय कृत घोषित किया गया है। यह मेला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ मुख्य रूप से सप्तमी को आती है और नवमी को रामलला के पर्व पर दर्शन कर वापस लौटती है।

रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में रामोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। यह आयोजन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र व उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानि 19 मार्च को यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो रहा है। इस मौके पर रामोत्सव का अनावरण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामोत्सव का आयोजन 70 दिनों तक चला था जिसमें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गयी।

ये भी पढ़ें:LIVE: सदन में उठा किसानों और महंगाई का मुद्दा, शिवपाल बोले- लूटने वाला बजट

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा 19 मार्च को आयोजित सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति मुर्मु को आमंत्रित किया गया है। उनकी ओर से कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दे दी गयी है। फिर भी राष्ट्रपति भवन से मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल तीर्थ क्षेत्र की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु राम मंदिर के दूसरे तल पर राम नाम मंदिर का पूजन करेंगी। यहां भगवान राम के यंत्र की स्थापना उसी दिन की जाएगी।

ये भी पढ़ें:महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा, योगी सरकार ने बजट में की टोकन व्यवस्था

यह श्रीराम यंत्र कांची कामकोटि के शंकराचार्य स्वामी विजयेन्द्र सरस्वती के द्वारा तैयार कराया गया है। पिछले वर्ष जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी विजयेन्द्र सरस्वती ने कांची पुरम से इस स्वर्ण यंत्र को भेजा था जिसे शोभायात्रा के माध्यम से यहां लाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार कांची शंकराचार्य भी यंत्र स्थापना के अवसर पर यहां मौजूद रहेंगे।

ये भी पढ़ें:ब्रिटिश मौलाना के घर ईडी का छापा, विदेशी फंडिंग की जानकारी को खंगाले रिकॉर्ड

राज्यपाल व मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल होंगे

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से 19 मार्च से आयोजित सम्मान समारोह में राम मंदिर निर्माण के निर्माण एजेंसियों के 400 श्रमिकों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य विशिष्ट अतिथि भी सम्मिलित होंगे। इसके अलावा इस समारोह में करीब पांच हजार अतिथियों को आमंत्रित किया जा रहा है। इन अतिथियों में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के अलावा अन्य प्रांतों के प्रमुख कारसेवकों के परिजनों को भी आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि, इस दौरान राम मंदिर में दर्शन चलता रहेगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Ayodhya Ram Mandir Ayodhya News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;