राष्ट्रपति 19 मार्च को करेंगी अयोध्या रामोत्सव का अनावरण, पधारेंगे शंकराचार्य विजयेन्द्र सरस्वती

भगवान राम के प्राकट्योत्सव का पर्व रामनवमी का उत्सव चैत्र नवरात्र के पहले दिन से मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अयोध्या में राम नवमी मेला को राष्ट्रीय कृत घोषित किया गया है। यह मेला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ मुख्य रूप से सप्तमी को आती है और नवमी को रामलला के पर्व पर दर्शन कर वापस लौटती है।

रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में रामोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। यह आयोजन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र व उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानि 19 मार्च को यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो रहा है। इस मौके पर रामोत्सव का अनावरण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामोत्सव का आयोजन 70 दिनों तक चला था जिसमें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गयी।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा 19 मार्च को आयोजित सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति मुर्मु को आमंत्रित किया गया है। उनकी ओर से कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दे दी गयी है। फिर भी राष्ट्रपति भवन से मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल तीर्थ क्षेत्र की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु राम मंदिर के दूसरे तल पर राम नाम मंदिर का पूजन करेंगी। यहां भगवान राम के यंत्र की स्थापना उसी दिन की जाएगी।

यह श्रीराम यंत्र कांची कामकोटि के शंकराचार्य स्वामी विजयेन्द्र सरस्वती के द्वारा तैयार कराया गया है। पिछले वर्ष जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी विजयेन्द्र सरस्वती ने कांची पुरम से इस स्वर्ण यंत्र को भेजा था जिसे शोभायात्रा के माध्यम से यहां लाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार कांची शंकराचार्य भी यंत्र स्थापना के अवसर पर यहां मौजूद रहेंगे।