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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तीन दिन ब्रज के दौरे पर, स्वागत में लगे होर्डिंग फाड़े जाने की जांच शुरू

Mar 19, 2026 09:26 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मथुरा
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तीन दिवसीय दौरे पर गुरुवार को मथुरा आ रही हैं। वे ब्रज में 42 घंटे के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह मंदिरों के दर्शन करेंगी और संतों के आश्रमों में जाएंगीं तथा यात्रा के अंतिम दिन गोवर्धन में गोल्फ कार्ट से परिक्रमा करेंगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तीन दिन ब्रज के दौरे पर, स्वागत में लगे होर्डिंग फाड़े जाने की जांच शुरू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तीन दिवसीय दौरे पर गुरुवार को मथुरा आ रही हैं। वे ब्रज में 42 घंटे के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह मंदिरों के दर्शन करेंगी और संतों के आश्रमों में जाएंगीं तथा यात्रा के अंतिम दिन गोवर्धन में गोल्फ कार्ट से परिक्रमा करेंगी। पहले दिन गुरुवार को राष्ट्रपति प्रेम मंदिर और इस्कॉन में दर्शन करेंगी। 19 मार्च शाम 4:50 बजे हेलीकॉप्टर से राष्ट्रपति कैंट हेलीपैड पर आएंगी। वह वृंदावन स्थित होटल पहुंचेंगी। 6:30 बजे वह इस्कॉन मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने के बाद शाम 7:05 बजे प्रेम मंदिर दर्शन का कार्यक्रम है।

राष्ट्रपति अयोध्या में रामलला के आज दर्शन करेंगी

अयोध्या में नवरात्र के साथ गुरुवार से शुरू होने वाले हिंदी नववर्ष के प्रथम दिन राष्ट्रपति मुर्मु का आगमन राम मंदिर में हो रहा है। वह यहां श्रीराम नाम मंदिर व श्रीराम यंत्र स्थापना के पूजन मे हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति का राम मंदिर में आगमन पूर्वाह्न 11 बजे नियत है।

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राष्ट्रपति के स्वागत में लगे होर्डिंग फाड़े, जांच शुरू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के स्वागत में लगाए गए होर्डिंग्स को कुछ शरारती तत्वों ने फाड़ दिया। इसकी सूचना मिलने पर नगर निगम प्रशासन में खलबली मच गयी। बिड़ला मंदिर स्थित कृष्णापुरम से शिववाला नाथ नगर के बीच दो होर्डिंग्स के केवल विशेष हिस्सों को ही बुरी तरह फाड़ा गया है। होर्डिंग्स को इस तरह से फाड़े जाने को लेकर तरह-तरह की चर्चा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु गुरुवार को तीन दिवसीय जनपद भ्रमण पर आ रही हैं। उनके स्वागत के लिए जिला प्रशासन व नगर निगम द्वारा जगह-जगह स्वागत में होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नगर विकास मंत्री एके शर्मा के फोटो लगे हुए हैं।

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बिड़ला मंदिर के समीप कृष्णापुरम कालोनी व शिववाला नाथ नगर के पर बीती रात दो होर्डिंग्स लगाए गए थे। सुबह जब लोग सोकर उठे तो इन दोनों ही होर्डिंग्स का वह हिस्सा बुरी तरह से फटा हुआ था। होर्डिंग्स को देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे की किसी ने धारदार वस्तु से होर्डिंग्स को फाड़ा गया है। यह देख लोग तरह-तरह की चर्चा करते नजर आए। सूचना नगर निगम तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। इस मामले में आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गयी, लेकिन कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुआ।

अपर नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा-वृंदावन, सौरभ सिंह ने कहा कि शिववाला नाथ नगर, कृष्णापुरम व एक अन्य जगह पर लगे राष्ट्रपति के स्वागत के होर्डिंग किसी ने एक ही स्थान से फाड़े हैं। होर्डिंग को बदलवा दिया गया है। यह किसी की शरारत है। पुलिस को भी पता लगाने को कहा गया है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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