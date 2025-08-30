President and Prime Minister may attend the flag hoisting ceremony at Ram Mandir on November 25 राम मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो सकते हैं शामिल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPresident and Prime Minister may attend the flag hoisting ceremony at Ram Mandir on November 25

राम मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो सकते हैं शामिल

अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक सदस्य ने यह जानकारी दी है।

Pawan Kumar Sharma भाषा, अयोध्याSat, 30 Aug 2025 08:29 PM
share Share
Follow Us on
राम मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो सकते हैं शामिल

अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक सदस्य ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह के सिलसिले में लगभग 10 हजार मेहमानों के लिए व्यवस्था की गई है।

यह कार्यक्रम 25 नवंबर को विवाह पंचमी के दिन आयोजित किया जाएगा। इस दिन अयोध्या के मंदिरों में भगवान राम और देवी सीता का विवाहोत्सव भी पारंपरिक रूप से मनाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक सदस्य ने बताया कि राम मंदिर परिसर में भगवान राम की एक भव्य शोभायात्रा और धार्मिक आयोजनों की योजना बनायी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है।

इस समारोह की तैयारियों के लिए, इस सप्ताह के प्रारंभ में मंदिर ट्रस्ट कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें ट्रस्ट और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ आरएसएस और विहिप के नेता भी शामिल हुए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यह समारोह केवल ध्वजारोहण तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें विहिप और आरएसएस की संगठनात्मक शक्ति का भी प्रदर्शन किया जायेगा। ट्रस्ट सदस्य ने कहा कि राम मंदिर पर स्वर्ण शिखर की स्थापना के बाद, उस पर एक ध्वज फहराया जाएगा। परिधि के छह मंदिरों समेत परिसर के सभी 20 मंदिरों पर भी ध्वज फहराये जाएंगे। ध्वज फहराना मंदिर निर्माण के पूरा होने का प्रतीक है।

राम मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान 23 नवंबर को शुरू होंगे, समारोह और ध्वज पूजन होगा। पूजन में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, विभिन्न मंत्र और विशेष मंत्रों के साथ-साथ प्रसाद भी चढ़ाया जाएगा। मुख्य आयोजन के दिन 25 नवंबर को ध्वज पूजन सुबह 11.45 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक होगा। पूजन का शुभ मुहूर्त केवल 30 मिनट का है। इस दौरान, राम मंदिर और परिसर के सभी अन्य मंदिरों के शिखरों पर धार्मिक ध्वज फहराया जाएगा।

ये भी पढ़ें:इंजीनियरिंग कॉलेजों में ISRO का स्पेस टेक्नोलॉजी कोर्स, इन छात्रों को मिलेगा लाभ

प्रशासन ने भी ध्वजारोहण समारोह के दौरान अयोध्या पहुंचने वाले हजारों लोगों के ठहरने और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोजन के मद्देनजर होटलों और अतिथि गृहो की बुकिंग के साथ-साथ टेंट सिटी की सुविधाओं में भी सुधार किया जा रहा है। प्रमुख होटलों, गेस्ट हाउसों और सराय में कमरे आरक्षित किए जा रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस आयोजन के लिए समितियों का गठन कर अपने सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

Ayodhya Ayodhya News Ayodhya Ram Mandir अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |