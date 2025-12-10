लखनऊ में गोमती के किनारे 232 करोड़ से प्रेरणा स्थल बनकर तैयार, 25 को पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में गोमती के किनारे 232 करोड़ से प्रेरणा स्थल बनकर तैयार है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। उनके आने का कार्यक्रम पुख्ता हो चुका है।

यूपी के लखनऊ में गोमती किनारे कमल के फूल के आकार वाला राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार है। अब प्रतीक्षा कर रहा है कि कब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसका उद्धाटन करेंगे। करीब 232 करोड़ रुपये से तैयार राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। उनके आने का कार्यक्रम पुख्ता हो चुका है।

पीएम के कार्यक्रम की हरी झंडी मिलने पर एलडीए के अधिकारियों ने प्रेरणा स्थल का निरीक्षण कर रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया है। प्रेरणा स्थल के अंदर और बाहर करीब 1000-1000 फोर व्हीलर के लिए दो पार्किग बनाई गई हैं। चहारदीवारी के बहार भी एक हजार गाड़ियों की पार्किंग की जा सकेगी। स्मारक में प्रवेश के लिए वीवीआईपी और वीआईपी गेट बनाए गए हैं। पब्लिक की एंट्री और निकास के लिए अलग-अलग गेट बने हैं। यहां ग्रीन कॉरिडोर के जरिए पहुंच सकते हैं।

एलडीए ने हरदोई रोड स्थित वसंत कुंज योजना में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया है। 65 एकड़ में बने प्रेरणा स्थल में डेढ़ लाख से अधिक लोगों के रैली व कार्यक्रम में शामिल होने की क्षमता है। परिसर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं लगाई गई हैं। प्रेरणा स्थल कमल के फूल की आकृति में डिजाइन किया गया है। इसमें आठ ब्लॉक, म्यूजियम ब्लॉक, कैफेटेरिया, मेडिटेशन सेंटर, बड़ी पार्किंग, एमपी थियेटर, तीन हेलीपैड, पांच टायलेट ब्लॉक, पाथ-वे के अलावा रैली कार्यक्रमों के लिए काफी बड़ा स्टेज व स्थान विकसित किया गया है। परिसर में रैलियां, जनसभा व अन्य आयोजन किए जा सकेंगे। शहर से बाहर होने की वजह से यातायात प्रभावित नहीं होगा।

बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश बंद, मजदूरों का सत्यापन पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए राष्ट्र प्रेरणा स्थल में अब किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है। स्थानीय पुलिस और एलआइयू ने पीएम को कार्यक्रम को देखते हुए परिसर के भीतर तैतान एलडीए के अफसर व कर्मचारियों को वेरिफिकेशन कार्य शुरू कर दिया है। इसके साथ ही निर्माण कार्य में जुटे श्रमिकों का भी सत्यापन होगा। पुलिस ने एलडीए से सभी का पूरा डेटा दो दिन के भीतर मांगा है।

यहां सुनाई देंगी अटल की कविताएं म्यूजियम ब्लॉक में वीवीआईपी व जन सामान्य के लिए दो प्रवेश द्वार बनाए हैं। कुल पांच गैलरी में महान विभूतियों की फोटो, स्टोन म्यूरल्स के साथ ही डिजिटन पैनल पर लाइव ऑडियो-वीडियो विजुअल्स प्रदर्शित होगा। एलईडी भी लगाई हैं। 12 इंटरप्रिटेशन वॉल विकसित गई हैं। प्रेरणा स्थल का म्यूजियम प्रत्येक वर्ग के लिए शिक्षाप्रद होगा। जहां अटल की कविताएं, लेख, भाषण प्ले-बैक में सुनायी देंगी।म्यूजियम क्यूरेशन बनाने के लिए टीम ने कोलकाता जाकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में अहम जानकारी जुटाई थी। इसी तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य संकलित करने के लिए टीम ने जयपुर आदि शहरों में भ्रमण किया था। इस दौरान तीनों महान विभूतियों से जुड़े लोगों, लेखकों व इतिहासकारों से साक्षात्कार करके जानकारी जुटाई गई है।

21 करोड़ खर्च वाटर बॉडी में लगाई गईं प्रतिमा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विशालकाय प्रतिमा 21 करोड़ रुपये खर्च कर बनाई गई है। इन तीनों प्रतिमा को बॉन्ज मेटल से बनाया गया है। इस प्रतिमा को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले कलाकार राम सुतार ने बनाया है। तीनों प्रतिमा को वाटर बॉडी में फाउंटेन के बीच रखा गया है। रात के वक्त प्रतिमा के नीचे लगाई गई फसाड लाइट से रंग बिरंगी रोशनी ग्रीन कॉरिडोर से राहगीर भी देख सकेंगे। वहीं प्रतिमा के पास प्रोजेक्शन मैपिंग की मदद से प्रतिमा का रंग रात के वक्त बदलता नजर आएगा। मौजूदा वक्त में प्रतिमा गोल्डन रंग में है।

गैलरी में दिखाए जाएंगे लाइव विजुअल्स प्रेरणा स्थल का म्यूजियम ब्लॉक लगभग 6300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बना है। इसमें 2 प्रवेश गेट बनाए गए हैं। म्यूजियम में कुल 5 गैलरी हैं। जिनमें महान विभूतियों की फोटो, स्टोन म्यूरल्स के साथ ही डिजिटल पैनल पर लाइव ऑडियो-वीडियो विजुअल्स प्रदर्शित किये जाएंगे। 12 इंटरप्रेटेशन वॉल विकसित की जा रही है। म्यूजियम अटल जी की कविताएं, लेख, भाषण प्ले-बैक में सुनाई देंगे।

बड़े आयोजन के लिए तैयार हुआ प्रेरणा स्थल पर डेढ़ लाख लोगों की क्षमता का रैली स्थल तैयार किया जा रहा है। यहां दो विशाल मंच 600 और 1000 वर्ग मीटर के बनाए जा रहे हैं। दो बड़े लॉन तैयार किए गए हैं, जिन्हें शादी-ब्याह जैसे आयोजनों के लिए किराए पर दिया जाएगा। इनसे होने वाली आय से स्मारक का रखरखाव किया जाएगा।

तीन हेलीपैड और दो लॉन तैयार वीआईपी सुरक्षा के लिहाज से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर तीन हेलीपैड बनाए गए हैं। दो बड़े लॉन तैयार किए गए हैं, जिन्हें निजी आयोजनों के लिए किराए पर दिया जाएगा। इनसे होने वाली आय से स्मारक का रखरखाव किया जाएगा।

मंच पर जाने के हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रेरणा स्थल में बनाए गए विशाल मंच पर जाने के लिए दिव्यांग या किसी बुजुर्ग को पहुंचने में समस्या नहीं होगी। इसके लिए एलडीए ने मंच के दोनों तरफ हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाया है। इसकी मदद से सीधे मंच पर जाया जा सकता है। साथ ही वीवीआईपी के लिए दो ग्रीन रूम भी बनाया गया है।