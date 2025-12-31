Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsPrepare Khasra wise circle rates for registry, Chief Secretary gave instructions to DM
रजिस्ट्री के लिए खसरावार सर्किल रेट तैयार करें, मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश

संक्षेप:

यूपी में मुख्य सचिव ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रजिस्ट्री के लिए खसरावार सर्किल रेट तैयार करें। यह भी निर्देश दिया कि नए वर्ष पर सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम करें।

Dec 31, 2025 06:59 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को खसरा वार सर्किल रेट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे रोजाना जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनकर उसका निस्तारण करें। यह भी निर्देश दिया कि नए वर्ष पर सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम करें। भीड़भाड़ और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती की जाए।

मुख्य सचिव ने बताया कि महानिरीक्षक निबंधन द्वारा मानकीकृत मूल्यांकन प्रारूप 10 नवंबर को सभी जिलों को भेज दिया है। डीएम वर्तमान सर्किल रेट को नए प्रारूप में तैयार करने और पुनरीक्षण प्रक्रिया में इसे अनिवार्य रूप से लागू करें। भविष्य में खसरा वार मूल्यांकन के लिए तहसील स्तर पर राजस्व कर्मियों से सर्वे कराकर प्रविष्टि कराई जाए और इसे निरंतर रखा जाए। प्रदेश के 13 जिलों गोरखपुर, वाराणसी, गौतमबुद्ध नगर, झांसी, चंदौली, गाजीपुर, देवरिया, प्रतापगढ़, रामपुर, फिरोजाबाद, सोनभद्र, फतेहपुर, मऊ जहां 31 दिसंबर 2024 से पूर्व सर्किल रेट पुनरीक्षण नहीं हुआ, उन्हे पुनरीक्षण का काम जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग में कृषि, राजस्व, जन शिकायत निस्तारण, कानून-व्यवस्था, गोवंश संरक्षण तथा विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि नए साल पर हुड़दंग, छेड़छाड़ या लूटपाट की कोई घटना न हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनात करें। बढ़ती सर्दी और शीतलहर को देखते हुए संवेदनशीलता से काम करें और रैन बसेरों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहें। सार्वजनिक स्थलों जैसे बस/रेलवे स्टेशन, अस्पताल व चौराहों पर अलाव की समुचित व्यवस्था हो और जरूरतमंदों को निरंतर कंबल बांटे जाएं।

उन्होंने शीतलहरी से गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशों के बचाव के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में रात्रि के समय गोवंश खुले स्थान पर न रहे और दिन में गोवंश को पर्याप्त धूप में रखा जाए। निराश्रित गोवंश को ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार (भूसा/पराली, हरा चारा, दाना, गुड़ इत्यादि) जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहायड्रेट उपलब्ध हो तथा स्वच्छ ताजा पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने शेष किसानों के फार्मर रजिस्ट्री में नामांकन काम को तेज से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में सत्यापन अभियान के बाद पीएम किसान लाभार्थियों की संख्या 2,48,30,499 है, जिनमें से 1,51,13,424 (60.86%) की फार्मर रजिस्ट्री में नामांकन हो चुके है। इसके अतिरिक्त 22,09,622 गैर-पीएम किसान लाभार्थियों के भी फार्मर रजिस्ट्री में नामांकन हो चुके हैं। रबी फसल के डिजिटल क्रॉप सर्वे अभियान 5 जनवरी से 15 फरवरी तक चलाया जाएगा। उन्होंने रविवार को जिलों में आयोजित होने वाले आरोग्य मेलों में आयुष्मान कार्ड बनवाने के निर्देश दिए।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
