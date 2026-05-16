सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की तैयारी, श्रम मंत्री ने अफसरों संग ली मीटिंग, जल्द एडवाइजरी जारी करेगा विभाग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद यूपी में श्रम विभाग भी सक्रिय हो गया है। प्रदेश के बड़े उद्योगों और संस्थानों को सप्ताह में कम से कम दो दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करने की सलाह दी गई है।
Labour Minister Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद यूपी में श्रम विभाग भी सक्रिय हो गया है। प्रदेश के बड़े उद्योगों और संस्थानों को सप्ताह में कम से कम दो दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करने की सलाह दी गई है। इसके लिए जल्द श्रम विभाग एडवाइजरी जारी करेगा। कार्यालयों में अलग-अलग शिफ्ट में काम कराने, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा की बात भी कही गई है। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने विभागीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर चर्चा की।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरुमध्य से व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ रहे असर को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गत दिवस श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में संभावित आर्थिक और रोजगार संकट से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में आशंका जताई गई कि खाड़ी देशों में रोजगार प्रभावित होने और ऊर्जा संकट गहराने का असर प्रदेश के उद्योगों और श्रमिकों पर पड़ सकता है।
सावर्जनिक परिवहन को बढ़ावा देने की अपील
बैठक में श्रम विभाग को कहा गया कि बड़े उद्योगों और संस्थानों में सप्ताह में कम से कम दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू कराने के लिए एडवाइजरी जारी की जाए। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को मेट्रो, बस व कार पूलिंग के उपयोग के लिए प्रेरित करने को कहा गया। यह माना जा रहा है कि गैस आधारित और ऊर्जा पर निर्भर उद्योगों की लागत बढ़ने से छंटनी व रोजगार के अवसर घटने का खतरा पैदा हो सकता है। इसे देखते हुए औद्योगिक इकाइयों, स्टार्टअप और संस्थानों के साथ समन्वय बढ़ाकर ऊर्जा और संसाधनों की बचत पर जोर देने के निर्देश दिए गए।
अफवाहों पर नियंत्रण लगाने के निर्देश
श्रमिकों और कर्मचारियों को कम तेल वाले भोजन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की बात भी बैठक में उठाई गई। संभावित संकट की स्थिति से निपटने के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने और ई-श्रम पोर्टल के डाटा का उपयोग कर श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि अफवाहों पर तत्काल नियंत्रण रखा जाए और समन्वय वार्ता के जरिए सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। क्षेत्रीय अधिकारियों को कम्युनिकेशन चैनल लगातार सक्रिय रखने और सूचनाएं तत्काल शासन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। श्रमिकों को विभिन्न श्रेणियों की अद्यतन मजदूरी दरों की जानकारी देने और निर्माण श्रमिकों के हितलाभ संबंधी आवेदनों की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।