अयोध्या में राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारियां, 18 मार्च की रात से लागू होगा रूट डायवर्जन
अयोध्या में 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं। राष्ट्रपति के अयोध्या आगमन के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कार्यक्रम के मद्देनजर प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए डायवर्जन योजना लागू की है।
UP News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं। इस बीच राष्ट्रपति के अयोध्या आगमन के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और गणमान्य लोगों के पहुंचने की संभावना के मद्देनजर प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए डायवर्जन योजना लागू की है। जारी निर्देशों के अनुसार 18 मार्च की रात 11 बजे से 19 मार्च को कार्यक्रम समाप्ति तक, अयोध्या की ओर जाने वाले मालवाहक वाहन, ट्रक, ट्रैक्टर, डीसीएम समेत भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
इन मार्गों से होगा डायवर्जन
संतकबीरनगर और बस्ती से अयोध्या आने वाले भारी वाहनों को घनघटा, बिड़हल घाट, रामनगर से मोड़कर न्यौरी-जलालपुर होते हुए मालीपुर-सुरहुरपुर के रास्ते पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भेजा जाएगा।
गोरखपुर से आने वाले वाहनों को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के जरिए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर डायवर्ट किया जाएगा।
आजमगढ़ व बसखारी से आने वाले भारी वाहन न्यौतरिया बाईपास, गोहन्ना चौराहा, अकबरपुर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से गुजरेंगे।
अम्बेडकरनगर के विभिन्न क्षेत्रों में भी रहेगा प्रतिबंध
अम्बेडकरनगर जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र के सम्हरिया चौराहा से सेवागंज बैरियर के रास्ते अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अहिरौली थाना क्षेत्र के यादव नगर तिराहा से आने वाले वाहन महरुआ होते हुए टांडा-रायबरेली मार्ग से भेजे जाएंगे। भीटी क्षेत्र के चनहा चौराहा से आने वाले वाहनों को भीटी बाजार के रास्ते सुल्तानपुर रोड की ओर मोड़ा जाएगा।
अकबरपुर शहर में विशेष व्यवस्था
अकबरपुर शहर में भारी वाहनों को तहसील तिराहा से डायवर्ट कर शहजादपुर व गोहन्ना बाईपास के जरिए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की ओर भेजा जाएगा। इसके अलावा मालीपुर रोड, जलालपुर रोड, बसखारी रोड (न्यौतरिया बाईपास), टांडा रोड (कटरिया याकूबपुर), पहतीपुर मोड़, दोस्तपुर रोड (गोहन्ना चौराहा) और अन्नावा तिराहा सहित कई स्थानों पर डायवर्जन प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने वाहन चालकों से कहा है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें