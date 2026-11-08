अमावस्या पर नरबलि की थी तैयारी, 2 महीने के मासूम को मां की गोद से किया गायब; चचेरी दादी की साजिश

अमावस्या पर दो महीने के मासूम की बलि देने की तैयारी थी। मासूम को उसकी मां और पिता के बीच सोते समय गायब किया गया था। चचेरी दादी ने अपनी बेटी और उसके दूसरे पति के साथ मिलकर साजिश रची थी। पुलिस ने दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड से मासूम को बरामद कर लिया।

महराजगंज, निज संवाददाता। उत्तर प्रदेश के महराजगंज में मां की गोद से गायब एक मासूम की अमावस्या पर बलि देने की तैयारी थी। महराजगंज के ठूठीबारी थाना क्षेत्र के राजाबारी टोला रमजीता गांव में माता-पिता के बीच में सो रहे दो महीने के इस मासूम के अपहरणकांड का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया। बलि देने के खौफनाक इरादे से मासूम का आधी रात के बाद अपहरण किया गया था। आरोपित महिला की लोकेशन ट्रेस करने के बाद पुलिस ने दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड से मासूम को बरामद कर लिया। घटना में शामिल तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने मासूम के अपहरणकांड का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को राजाबारी टोला रमजीता गांव निवासी गोविंद ने बीते 3 नवंबर को तहरीर देकर बताया था कि बीती रात कोई उसके दो महीने के सोते हुए मासूम बच्चे को उठा ले गया। पुलिस के मुताबिक मासूम की चचेरी दादी ने अपनी बेटी और उसके दूसरे पति के साथ मिलकर अपहरण की योजना बनाई थी। घटना के खुलासे के लिए पुलिस दो सौ सीसीटीवी की फुटेज खंगाली। भोर 3.57 बजे एक फुटेज में एक संदिग्ध महिला हाथ में झोला लेकर राजाबारी पुल से निचलौल रोड की ओर जाते हुए नजर आई। महिला की पहचान मासूम की चचेरी बुआ सावित्री निवासी कफवा थाना घुघली के रूप में हुई। लोकेशन ट्रैक कर पुलिस दिल्ली पहुंची। कश्मीरी गेट से मासूम को बरामद किया।

अमावस्या में नरबलि देने के लिए मासूम का किया गया था अपहरण महराजगंज के ठूठीबारी थाना क्षेत्र से दो महीने के मासूम के अपहरण के पीछे अंधविश्वास और नरबलि की खौफनाक साजिश सामने आई है। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि अमावस्या पर मासूम बच्चे की बलि देने की योजना थी। जिससे परिवार के लापता सदस्यों की वापसी हो सके और अकाल मौतों का सिलसिला थम सके। पुलिस की पूछताछ में जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक रमजीता निवासी सरस्वती का पति पिछले कई साल से लापता है। बेटा भी गायब है। परिवार में पहले कई अकाल मौत हो चुकी है। सावित्री ने नेपाल के बैरियहवा की महिला तांत्रिक (ओझा) से बातचीत में अपनी समस्या बताई। नेपाल की महिला तांत्रिक ने ही बेटे और पति की वापसी और परिवार में अकाल मौत से छुटकारा पाने के लिए नरबलि देने की सलाह दी थी।

इसी अंधविश्वास के चलते सावित्री, सरस्वती व सावित्री के दूसरे पति करण कुमार गौतम ने मिलकर मासूम के अपहरण की इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।

इस टीम ने किया पर्दाफाश पर्दाफाश करने वाली टीम में ठूठीबारी एसओ अमित सिंह, एसआई बृजेश पांडेय, आलोक कुमार राय, रमेशपुरी, दिनेश सिंह यादव, महिला एसआई प्रियंका मौर्या, कांस्टेबल बलवंत यादव, मृत्युंजय तिवारी, अरुण यादव, राजेश्वर मिश्रा, प्राची वर्मा के अलावा एसओजी प्रभारी योगेश प्रताप सिंह, स्वाट प्रभारी आशीष कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल अमित कुमार, शैलेन्द्र त्रिपाठी, कैलाश दुबे, सर्विलांस सेल, डॉग ट्रैकर स्क्वॉयड विराट ने अहम भूमिका निभाई।

चिकित्सीय परीक्षण के बाद माता-पिता को सौंपा मासूम सुरागों का पीछा करते हुए ठूठीबारी पुलिस और स्वाट टीम ने नई दिल्ली स्थित कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर दबिश दी। वहां सावित्री अपने दूसरे पति देवरिया निवासी करण कुमार गौतम के साथ अपहृत शिशु के साथ मिली। पुलिस ने तुरंत मासूम को अपने कब्जे में लिया व परिजनों से उसकी पहचान कराई। इसके बाद बच्चे का चिकित्सकीय परीक्षण कराकर उसे सकुशल माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि करीब 38 वर्षीय सावित्री ने पहले पति की मौत के बाद 21 साल के युवक के साथ रह रही थी। दूसरी शादी की खबर परिजनों को भी नहीं थी।