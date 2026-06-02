छपरा से बाराबंकी तक चौथी रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी, ट्रेनों को मिलेगी रफ्तार

छपरा से बाराबंकी तक चौथी रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी से रेल नेटवर्क को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जगी है। रेलवे बोर्ड द्वारा डीपीआर को मंजूरी मिलने के बाद परियोजना के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।

Railway News: छपरा से बाराबंकी तक चौथी रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी ने रेल नेटवर्क को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जगा दी है। रेलवे बोर्ड द्वारा डीपीआर को मंजूरी मिलने के बाद परियोजना के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। बजट स्वीकृति मिलने पर बाराबंकी जंक्शन का महत्व और बढ़ जाएगा। साथ ही इस मार्ग पर ट्रेनों का संचालन और बेहतर होगा। साथ ही तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण एक साथ होने से एक ही ब्लॉक में दोनों लाइनों का काम पूरा हो जाएगा।

बाराबंकी पहले से ही लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, गोंडा और वाराणसी की ओर जाने वाले रेल मार्गों का प्रमुख जंक्शन है। वर्तमान में बाराबंकी गोरखपुर रूट पर ट्रेनों का अत्यधिक दबाव है, जिसके कारण कई बार ट्रेनों को आउटर पर रोकना पड़ता है। इस रूट पर करीब 90 ट्रेनों का संचालन होता है। इनमें मालगाड़ियां भी शामिल हैं। इस रेलखंड पर मात्र दो लाइनें होने से कई बार ट्रेनों को जगह-जगह रोकना पड़ता है। इससे ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित होता है। चौथी लाइन बनने से यात्री और मालगाड़ियों के लिए अलग-अलग ट्रैक उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार होगा।

425 किमी लंबाई में चौथी लाइन बिछाने के लिए किया जा रहा सर्वे पूरा हो चुका रेलवे सूत्रों के अनुसार इस परियोजना के पूरा होने के बाद बाराबंकी से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों की गति बढ़ेगी और माल परिवहन भी अधिक सुगम होगा। इससे जिले के व्यापार, कृषि उत्पादों की ढुलाई और औद्योगिक गतिविधियों को भी लाभ मिलने की संभावना है। छपरा से बाराबंकी तक 425 किमी लंबाई में चौथी लाइन बिछाने के लिए किया जा रहा सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे पूरा होने के साथ ही एनईआर द्वारा भेजी गई डीपीआर पर रेलवे बोर्ड ने सहमति भी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत इस रूट पर तीसरी लाइन के साथ-साथ चौथी लाइन बिछाई जाएगी। दोनों लाइनों का निर्माण एक साथ किये जाने से ट्रेनों का संचालन कम प्रभावित होगा। एक ही ब्लॉक में दोनों लाइनों का काम पूरा किया जा सकेगा। छपरा से बाराबंकी तक 81 किमी लंबाई में तीसरी लाइन बिछाई जा चुकी है। शेष पर काम तेजी से चल रहा है। अप व डाउन लाइन में दो-दो ट्रैक होने पर ट्रेनों को और रफ्तार मिलेगी।