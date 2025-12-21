कफ सिरप मास्टर माइंड शुभम जायसवाल के प्रत्यर्पण की तैयारी, आरोपियों पर NDPS भी लगेगा
कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक हटते ही सिरप प्रकरण के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके अन्य करीबियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज हो गए हैं। एसटीएफ ने भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक और टीम बना दी है।
कफ सिरप मामले में आरोपियों की मुसीबत और बढ़ने जा रही है। कोर्ट द्वारा सिरप को नशीला बताने के बाद एसटीएफ इस मामले में आरोपियों शुभम जायसवाल, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, अमित टाटा समेत सभी आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट की धारा बढ़ाएगी। नशीले पदार्थों की तस्करी करने पर इस धारा में सख्त कार्रवाई होती है। एसटीएफ के एक अधिकारी के मुताबिक एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई होने पर चार्जशीट लगाने के बाद इन सभी पर गैंगस्टर लगाने की प्रक्रिया आसान होगी। गाजियाबाद में भी आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट लगाने के लिए औपचारिकता पूरी की जा रही हैं। इसके साथ ही मास्टर माइंड शुभम जायसवाल के दुबई से प्रत्यर्पण की तैयारी भी शुरू हो गई है।
एसटीएफ ने जांच के बाद इस मामले में पिछले साल सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। विवेचना में ही फिर शुभम जायसवाल, अमित टाटा, आलोक सिंह समेत कई लोगों का नाम सामने आया था। इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की गई थी। उस समय कोडीनयुक्त इस सिरप को एनडीपीएस एक्ट के दायरे से बाहर बताया जा रहा था। यही वजह थी कि गाजियाबाद, सोनभद्र व अन्य प्रदेशों में इस सिरप को लेकर दर्ज मुकदमों में एनडीपीएस एक्ट लगा होने पर आरोपियों को कोर्ट से आसानी से जमानत मिल गई थी।
शुभम व अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी गई थी। हाईकोर्ट में एसटीएफ ने इस रोक को हटाने के लिए अर्जी दी थी। बीते तीन दिन लगातार चली बहस में कोर्ट ने न सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी से रोक हटाई, बल्कि इस सिरप का नशे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए की गई सप्लाई को एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध भी माना।
एसटीएफ ने विवेचक को दिए कई निर्देश
कोर्ट के इस आदेश के बाद ही एसटीएफ ने सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली में दर्ज मुकदमे में एनडीपीएस एक्ट की धारा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में एसटीएफ ने पुलिस को कई निर्देश दिए हैं। साथ ही आरोपियों के खिलाफ चल रही जांच और तेज कर दी है। इस मामले में विभोर राणा, विशाल, अमित टाटा, आलोक सिंह समेत एक दर्जन से अधिक लोग इस समय जेल में हैं।
शुभम के प्रर्त्यपण की कार्रवाई शुरू
इस मामले के तूल पकड़ने पर एसटीएफ ने दो दर्जन से अधिक और लोगों का नाम एफआईआर में बढ़ाया था। जांच में ही पता चला था कि शुभम अपनी पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दुबई भाग गया है। इसके बाद ही उसके पिता व उसकी फर्म शैली ट्रेडर्स के निदेशक भोला जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया था। भोला को कोलकाता एयरपोर्ट में उस समय पकड़ा गया था, जब वह विदेश भागने के प्रयास में थे। इसी बीच शासन ने सख्ती दिखाते हुए आईजी कानून-व्यवस्था एलआर कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित की।
एसआईटी ने शुभम के प्रर्त्यपण की कार्रवाई शुरू ही की थी, तभी कोर्ट ने शुभम व अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने तीन दिन चली बहस के बाद गिरफ्तारी से रोक हटा दी। यही वजह है कि एसआईटी ने फिर शुभम के प्रर्त्यपण के लिए औपचारिकता पूरी करना शुरू कर दिया है। जल्दी ही इस बारे में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में एसटीएफ भी लगी है।
