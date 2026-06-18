लखनऊ-कानपुर के बीच रैपिड रेल कॉरिडोर की तैयारी, एक बाहरी रिंग रोड भी बनेगी, योगी का ऐलान

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सीएम योगी ने ऐलान किया कि लखनऊ और कानपुर के बीच उन्नाव के माध्यम से रैपिड रेल कॉरिडोर की योजना तैयारी है। उन्होंने कहा कि एससीआर से जोड़ने के लिए एक बाहरी रिंग रोड भी बनेगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में विकास को गति देने के लिए लखनऊ एवं कानपुर के बीच उन्नाव के माध्यम से रैपिड रेल कॉरिडोर की योजना तैयार की जा रही है। साथ ही राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) को जोड़ने के लिए एक बाहरी रिंग रोड भी प्रस्तावित है। उन्नाव में 570 करोड़ रुपये से अधिक की 101 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नाव को लखनऊ राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे अब राजधानी का विकास केवल हजरतगंज तक सीमित नहीं रहेगा।

उन्होंने कहा कि लखनऊ का विकास अब उन्नाव तक पहुंचेगा और कानपुर की ओर आगे बढ़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि उन्नाव और कानपुर के बीच गंगा पर दो और पुलों के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल परियोजना की तर्ज पर लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल सेवा के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित बाहरी रिंग रोड लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली को जोड़ेगी, जिससे एक बड़ा विकास क्लस्टर विकसित होगा और सभी क्षेत्रों को समान रूप से लाभ मिलेगा।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्नाव में लगभग 700 एकड़ भूमि पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और एक औद्योगिक क्लस्टर विकसित किया जा रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 100 वर्षों को ध्यान में रखते हुए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ दीर्घकालिक विकास योजना पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र को जोड़ने के साथ-साथ आधुनिक सड़क ढांचे का उदाहरण है। उन्होंने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी जिक्र किया और कहा कि उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डों के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन चुका है।