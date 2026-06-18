लखनऊ-कानपुर के बीच रैपिड रेल कॉरिडोर की तैयारी, एक बाहरी रिंग रोड भी बनेगी, योगी का ऐलान
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सीएम योगी ने ऐलान किया कि लखनऊ और कानपुर के बीच उन्नाव के माध्यम से रैपिड रेल कॉरिडोर की योजना तैयारी है। उन्होंने कहा कि एससीआर से जोड़ने के लिए एक बाहरी रिंग रोड भी बनेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में विकास को गति देने के लिए लखनऊ एवं कानपुर के बीच उन्नाव के माध्यम से रैपिड रेल कॉरिडोर की योजना तैयार की जा रही है। साथ ही राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) को जोड़ने के लिए एक बाहरी रिंग रोड भी प्रस्तावित है। उन्नाव में 570 करोड़ रुपये से अधिक की 101 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नाव को लखनऊ राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे अब राजधानी का विकास केवल हजरतगंज तक सीमित नहीं रहेगा।
उन्होंने कहा कि लखनऊ का विकास अब उन्नाव तक पहुंचेगा और कानपुर की ओर आगे बढ़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि उन्नाव और कानपुर के बीच गंगा पर दो और पुलों के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल परियोजना की तर्ज पर लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल सेवा के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित बाहरी रिंग रोड लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली को जोड़ेगी, जिससे एक बड़ा विकास क्लस्टर विकसित होगा और सभी क्षेत्रों को समान रूप से लाभ मिलेगा।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्नाव में लगभग 700 एकड़ भूमि पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और एक औद्योगिक क्लस्टर विकसित किया जा रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 100 वर्षों को ध्यान में रखते हुए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ दीर्घकालिक विकास योजना पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र को जोड़ने के साथ-साथ आधुनिक सड़क ढांचे का उदाहरण है। उन्होंने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी जिक्र किया और कहा कि उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डों के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन चुका है।
उन्होंने कहा कि विकास का लाभ उन लोगों के कारण संभव हो रहा है जो प्रगति के दृष्टिकोण वाली सरकारों को चुन रहे हैं। पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं ने अपने क्षेत्रों तक ही विकास को सीमित रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा घर उत्तर प्रदेश है और राज्य के 25 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। उनके कल्याण और समृद्धि के लिए काम करना हमारा संकल्प है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उन्नाव में विकास कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे और धन की कोई कमी नहीं होगी। अपने संबोधन में उन्होंने उन्नाव को साहित्यकार पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', स्वतंत्रता सेनानी वीर गुलाब सिंह लोधी तथा अन्य ऐतिहासिक विभूतियों की धरती बताते हुए जिले की सांस्कृतिक विरासत का भी उल्लेख किया।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें