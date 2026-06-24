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लखनऊ अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई की तैयारी, छह पीसीएस अफसरों पर गिर सकती है गाज

Dinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
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अलीगंज अग्निकांड मामले में एलडीए वीसी ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। छह पीसीएस अफसरों को भी दोषी ठहराया गया है। कार्रवाई के लिए उनका नाम भी शासन को भेज दिया है।  

लखनऊ अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई की तैयारी, छह पीसीएस अफसरों पर गिर सकती है गाज

Lucknow fir tragedy: लखनऊ अग्निकांड में लगातार कार्रवाई जारी है। अब बड़े ऐक्शन की तैयारी हो जाने जा रही है। जांच पड़ताल में छह पीसीएस अफसरों पर भी दोष सामने आया है। इसको लेकर एलडीए वीसी ने कार्रवाई को लेकर सिफारिश कर दी है। कार्रवाई के लिए उनका नाम भी शासन को भेज दिया है। सभी छह पीसीएस अफसरों का नाम अलीगंज अग्निकांड से जुड़ा होना बताया जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने पीसीएस अधिकारियों का नाम बताने से इनकार कर दिया है।

घटना के बार शासन स्तर से एसआईटी के गठन के साथ ही प्राधिकरण ने भी अपनी आंतरिक जांच समिति बनाई थी। समिति ने जोनल अधिकारी, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंता के पद पर तैनात रहे 19 अफसरों की जिम्मेदारी तय की थी। इसमें एक की मृत्यु हो चुकी है। बुधवार को छह पीसीएस अफसरों को जिम्मेदार ठहराया गया है। इनका अलग-अलग समय में अलीगंज क्षेत्र का कार्यभार रहा है। सभी का नाम भी कार्रवाई के लिए शासन को भेज दिया गया है। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बुधवार को बताया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार से सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

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अग्निकांड में 15 लोगों की हुई थी मौत

सोमवार को अलीगंज में अवैध इमारत में हुए अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गयी थी। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत आक्रोशित हुए थे। उन्होंने तत्काल एसआईटी गठित की और एलडीए के अधिकारियों को बुलाकर फटकार लगाई। उन्होंने सभी जिम्मेदार अधिकारियों का नाम तय करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के तल्ख तेवर देखकर एलडीए के अधिकारियों का पसीना छूट गया। मंगलवार को ही जिन जिम्मेदारों के नामों की सूची शासन को भेजी गयी उससे मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं हुए। ज्यादातर रिटायर हो चुके हैं। एक की मृत्यु हो चुकी है। किसी बड़े अधिकारी की जिम्मेदारी तय होने पर फिर फटकार लगी। लिहाजा बुधवार को छह पीसीएस अफसरों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके नामों की सूची शासन को भेजनी पड़ी। इनमें लगभग सभी एडीएम स्तर के अधिकारी हो चुके हैं। यह पहली बार हुआ है जब एलडीए ने किसी घटना में पीसीएस स्तर के अधिकारी को जिम्मेदार माना है। इससे पहले छोटे स्तर के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करके मामले को रफादफा करने की कोशिश रही है।

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फायर सेफ्टी के शपथ पत्र पर पास होगा नक्शा

वहीं दूसरी ओर अलीगंज अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण की नींद टूटी और बुधवार को फायर सेफ्टी को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब एकल आवासीय (लो-राइज) भवनों को छोड़कर सभी आवासीय और व्यावसायिक भवनों के मानचित्र स्वीकृत कराने से पहले भवन स्वामी को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बंधी नोटरीकृत शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक जिन भवनों के लिए अग्निशमन विभाग की एनओसी अनिवार्य नहीं है, वहां भी न्यूनतम फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। एलडीए मुख्यालय में इन शपथ पत्रों का अलग रजिस्टर तैयार किया जाएगा और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट एलडीए सचिव के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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