मथुरा-वृंदावन में 167 करोड़ से विकास कार्यों की तैयारी, सड़क-नाला निर्माण पर फोकस

मथुरा नगर निगम अछूते क्षेत्रों के लिए 167.03 करोड़ से विकास कार्य कराने की योजना तैयार की गयी है। योजना में सीसी व इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण 89.22 करोड़ रुपये से किया जाना है। जबकि जल निकासी के लिए 78.81 करोड़ से कार्य कराए जाएंगे।

UP News: मथुरा नगर निगम विकास से अछूते क्षेत्रों के लिए राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत 167.03 करोड़ से विकास कार्य कराने की योजना तैयार की गयी है। योजना में सीसी व इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण 89.22 करोड़ रुपये से किया जाना है, जबकि जल निकासी के लिए 78.81 करोड़ से कार्य कराए जाएंगे। इस योजना में प्राथमिकता से उन क्षेत्रों को लिया गया है, जो कि पहले 55 ग्राम पंचायतों से जुड़े हुए थे। ग्रामीण परिवेश की वजह से ये क्षेत्र विकास से अछूते हैं। शासन से योजना की स्वीकृति जल्द मिलने की संभावना है।

बातते चलें कि नगर निगम मथुरा-वृंदावन के गठन के वक्त महानगर की 55 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया था। इनमें अधिकांश ग्राम पंचायतें राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास हैं। महानगर में शामिल होने के बाद भी इन क्षेत्रों के वाशिंदे मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे थे। इसके चलते इन क्षेत्रों से जुड़े पार्षद भी परेशान थे। नगर आयुक्त जग प्रवेश द्वारा ऐसे 25 वार्डों में सीसी व इंटरलॉकिंग सड़क, नाली निर्माण के साथ-साथ जल निकासी की विस्तृत योजना तैयार करायी है। यह योजना राज्य सेक्टर कार्यक्रम के तहत तैयार की गयी है।

योजना के मुताबिक सीसी सड़क और जल निकासी के कार्यों को प्राथमिकता दी गयी है। नगर निगम द्वारा योजना को नगर विकास विभाग को भेजा जा चुका है। स्वयं नगर आयुक्त लखनऊ जाकर योजना की स्वीकृति के लिए पैरवी कर आए हैं। प्रयास किया जा रहा है कि योजना को जितनी जल्दी स्वीकृति मिल जाती है, उतनी ही जल्दी कार्य प्रारंभ करा दिए जाएंगे। सड़क व जल निकासी के कार्य होते ही उक्त क्षेत्रों में अन्य कार्य भी कराए जाएंगे।

योजना के मुताबिक सबसे ज्यादा उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, जहां जल निकासी की बड़ी समस्या है। वहीं राहगीर व वाहन चालकों के लिए सड़कें नहीं हैं। ऐसे क्षेत्रों में एक करोड़ से चार करोड़ रुपये तक सीसी व इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण पर व्यय किए जाने हैं। इसके लिए नालों की कनेक्टिविटी भी की जाएगी, जिससे जलभराव की समस्या से निजात मिल सके। इसमें गिरधरपुर, वार्ड संख्या 12 कोटा में नेशनल हाईवे से अंडरपास तक मुख्य मार्ग का निर्माण व आरसीसी नाला, औरंगाबाद में राधाकृष्ण सिटी में गोकुलधाम तक नाला निर्माण, वार्ड 16 में रतन विश्वास हॉस्पीटल से बंगाली क्लीनिक चार बाग कॉलोनी तक आरसीसी नाला निर्माण, वार्ड 24 में विकास नगर महादेव मंदिर से विकास नगर वाली पुलिया तक आरसीसी नाला, वार्ड 33 पालीखेड़ा-सतोहा मैन रोड पर दिनेश पार्षद की दुकान से नरसी विहार के गेट तक आरसीसी नाला, वार्ड 33 में भगवतीपुरम कालोनी व दीपपुरम में नाला निर्माण, वार्ड 30 में मंडी चौराहे से देव मेडिकल तक आरसीसी नाला आदि क्षेत्रों में 78.81 करोड़ रुपये नाला निर्माण पर व्यय होंगे।

इन क्षेत्रों में होंगे ये प्रमुख कार्य गिरधरपुर, ईशापुर, अडूकी, औरंगाबाद-1, औरंगाबाद-2, राधेश्याम कालोनी, महोली प्रथम, बाकलपुर, जनरल गंज, कृष्णा नगर प्रथम, चेतन्य विहार, सराय आजमाबाद, छरौरा, कृष्णा नगर द्वितीय, रांची बांगर, पाली खेड़ा, जयसिंहपुरा, बल्देवपुरी, गणेशरा, राधिका विहार, बिरला मंदिर, राधा नगर, द्वारिकापुरी, सतोहा असलमपुर, गौशाला नगर, शांति नगर, बिर्जापुर, अंबेडकर नगर, नगला भोजपुर, नौगांव, शांति आश्रम तिवारीपुरम, लोहवन, देवी आटस, सुनरख, मासूम नगर, मायापुरम, रांची बांगर, अहिल्यागंज, दामोदरपुरा क्षेत्र हैं।