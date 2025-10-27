इस शहर से गोवा, वाराणसी और चेन्नई की फ्लाइट शुरू करने की तैयारी, नवंबर से बढ़ सकते हैं पर्यटक
संक्षेप: आगरा में नवंबर से गोवा, वाराणसी और चेन्नई के लिए फ्लाइट शुरू करने की तैयारी है। पर्यटन सीजन में पर्यटकों को सुविधाएं देने के उद्देश्य से इन शहरों के लिए फ्लाइट शुरू करने की योजना है।
आगरा में नवंबर से गोवा, वाराणसी और चेन्नई के लिए फ्लाइट शुरू करने की तैयारी है। पर्यटन सीजन में पर्यटकों को सुविधाएं देने के उद्देश्य से इन शहरों के लिए फ्लाइट शुरू करने की योजना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई फ्लाइट का शेड्यूल तैयार कर रहा है। अभी हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु और मुंबई के लिए फ्लाइट संचालित हो रही हैं।
केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल फ्लाइटों की संख्या बढ़ाने को लेकर कई बार प्रयास कर चुके हैं। उन्होंने गोवा, चेन्नई और वाराणसी के लिए नई फ्लाइट शुरू कराने के लिए भी नागर विमानन मंत्री से बात की थी। अब इन तीनों फ्लाइटों को शुरू करने की कवायद शुरू हो रही है। यदि सबकुछ ठीकठाक रहा तो नवंबर से ये तीनों फ्लाइट शुरू हो सकती हैं। इसके लिए शेड्यूलिंग हो रही है। फ्लाइट का क्या समय रहेगा।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कुछ नई हवाई कंपनियों से भी संपर्क कर रहा है। इनसे बात बन गई तो फिर शेड्यूल के आधार पर उनसे टेक्निकल परीक्षण कराने के बाद इन शहरों के लिए फ्लाइट शुरू की जा सकती है। फ्लाइट के संबंध में एक हवाई कंपनी के प्रतिनिधियों ने तो कुछ दिनों पहले हवाई अड्डे का तकनीकी परीक्षण भी कर लिया था। उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। यदि ये तीनों फ्लाइट शुरू हो गईं तो पर्यटकों को काफी फायदा होगा। साथ ही एयरपोर्ट से फ्लाइटों की संख्या चार से बढ़कर सात हो जाएगी।