preparations to reduce shortage of confirmed tickets during festivals railways will maintain a record of special trains त्योहारों पर कंफर्म टिकटों की किल्लत कम करने की तैयारी, स्पेशल ट्रेनों का रिकॉर्ड बनाएगा रेलवे
त्योहारों पर कंफर्म टिकटों की किल्लत कम करने की तैयारी, स्पेशल ट्रेनों का रिकॉर्ड बनाएगा रेलवे

त्योहारों में दिल्ली-मुम्बई और कोलकाता से गोरखपुर आने और त्योहार मनाकर वापस जाने के दौरान इस कदर भीड़ होती है कि प्लेटफार्मों पर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है।  ट्रेनों में चढ़ने के दौरान अक्सर भगदड़ और अफरा-तफरी का महौल हो जाता है। इससे बचने का इस बार रेलवे बोर्ड ने खास तैयारी की है।

Ajay Singh मुख्य संवाददाता, गोरखपुरSat, 23 Aug 2025 05:36 AM
इस बार त्योहारों में कफर्म टिकटों की किल्लत कम करने और यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इसके लिए तैयाारी शुरू हो गई है। अधिक से अधिक रेक बनाने के लिए रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर रेलवे समेत सभी क्षेत्रीय रेलवे से रिजर्व में रखी गई बोगियों की संख्या मांगी है। बोर्ड के निर्देश पर एनई रेलवे 280 रिजर्व कोच की संख्या जारी कर दी है। इन बोगियों से एनईआर रेक बनाएगा। रेक बन जाने से दिल्ली और मुम्बई के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। दरअसल हर बार दशहरा, दीपावली और छठ में जमकर भीड़ होती है। इन त्योहारों में दिल्ली-मुम्बई और कोलकाता से गोरखपुर आने और त्योहार मनाकर वापस जाने के दौरान इस कदर भीड़ होती है कि प्लेटफार्मों पर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। अक्सर ट्रेनों में चढ़ने के दौरान भगदड़ और अफरा-तफरी का महौल हो जाता है। इससे बचने का इस बार रेलवे बोर्ड ने खास तैयारी की है।

होल्डिंग एरिया भी बनाए जाएंगे

गोरखपुर जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ और चल रहे निर्माण कार्य को देखते हुए रेलवे ने गोरखपुर जंक्शन परिसर में पैसेंजर होल्डिंग एरिया बनाने का निर्णय लिया है। ऐसा इसलिए ताकि प्लेटफार्म पर ज्यादा भीड़ न हो और यात्री होल्डिंग एरिया में ट्रेन की प्रतीक्षा कर सकें।

दीपावली के समय किसी भी ट्रेन में वेटिंग तक नहीं दीपावली और छठ वैसे तो दो महीने बाद है लेकिन इन त्योहारों का असर ट्रेनों की बुकिंग में अभी से दिखना शुरू हो गया है। दीपावली 20 अक्तूबर को है लेकिन पांच से 19 अक्तूबर तक दिल्ली और मुम्बई से आने वाली किसी भी ट्रेन में सीट नहीं है। अधिकतर ट्रेनों में नो-रूम की स्थिति आ गई है।

ट्रेनों में सीट न मिलने से सबसे अधिक परेशान नौकरीपेशा और पढ़ाई करने वाले छात्र हैं। सर्वाधिक मारामारी दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और बंगलुरु की ट्रेनों में है। इस बार दीपावली जहां 20 अक्तूबर को है। जबकि छठ 28 को। इन दोनों त्योहारों में दूसरे शहरों में रहने वाले नौकरीपेशा, व्यापारी और छात्र घर पर आते हैं। सीट न मिलने से मजबूरन बस और फ्लाइट का सहारा लेना पड़ता है।

