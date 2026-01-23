Hindustan Hindi News
Preparations have begun for conducting up panchayat elections and ballot papers have started arriving districts
यूपी में पंचायत चुनाव कराने को लेकर तैयारी शुरू, जिलों में होने लगा ये काम, जानें पूरा अपडेट

संक्षेप:

Jan 23, 2026 05:24 pm IST
यूपी पंचायत चुनाव कराने को लेकर तैयारी शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव से सभी कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के 75 जिलों में करीब 60 करोड़ मतपत्र भेजे जाने हैं जो पहुंचने लगे हैं। बतादें कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण की पहली सूची जारी कर चुका है। उस पर आए दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। 28 मार्च को आयोग अंतिम सूची जारी करेगा। इसके बाद आयोग अफसरों के साथ बैठक करेगा। बैठक में ही पंचायत चुनाव की तारीखों पर फैसला लिया जाएगा। चुनाव आयोग की प्रक्रिया को देखकर यही लग रहा है कि जल्द ही पंचायत चुनाव का बिगुल बज सकता है।

ओबीसी आयोग के गठन पर सुनवाई करेगा लखनऊ हाईकोर्ट

यूपी पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा आयोग का गठन होना है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। दरअसल पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग की गठन प्रक्रिया पूरी करने को लेकर हाईकोर्ट ने पीआईएल को चार फरवरी को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था, जिस पर चार फरवरी को सुनवाई होगी।

पंचायत चुनाव में एक व्यक्ति के दो जगह नहीं रहेंगे वोट

मुरादाबाद में ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में संभावित डुप्लीकेट वोटरों के नाम हटेंगे। मतदाता सूची से इन डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने के लिए सत्यापन किया जाएगा। मुरादाबाद में मतदाता सूची में साढ़े चार लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके दो दो जगह नाम हैं। प्रदेश स्तर से संभावितसूची मिलने के बाद इस पर सुधार किया जा रहा है। पंचायत चुनाव में पूर्व में जांच में 72 हजार नाम मिले थे। एक बार फिर छंटनी के बाद अकेले मुरादाबाद जनपद में 4.50 लाख मतदाता संभावित डुप्टीकेट मिले हैं इनमें मतदाताओं के नाम एक ही स्थान पर रखे जाएंगे। दो जगह किसी का वोट नहीं रहने दिया जाएगा।

मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन में मुरादाबाद में ग्राम पंचायतों के कुल मतदाताओं की संख्या 14 लाख 91 हजार बताई गई थी। सूची में कुल 2.28 लाख मतदाताओं के नए नाम इस बार बढ़े वहीं 2.11 लाख मतदाताओं के नाम इस बार पुनरीक्षण में काटे जा चुके हैं। प्रदेश स्तर से जांच में प्रत्येक जिले में डुप्टीकेट मतदाताओं के नाम छांटे गए इनमें मुरादाबाद जिले में लगभग 4.50 लाख संभावित डुप्टीकेट मतदाताओं की संख्या मिली है। इन सभी की जांच करवाई जा रही है। जिससे मतदाता सूची को शुद्ध किया जा सके। पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट 28 मार्च को जारी होगी।

